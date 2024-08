"Che cosa c'è di necessario per gli armeni", ha chiesto Lukashenko alle 18:40.

Commenti di Lukashenko sull'Armenia Scatenano Proteste

I commenti del leader bielorusso Alexander Lukashenko sull'Armenia hanno scatenato proteste. I manifestanti hanno lanciato uova contro l'ambasciata bielorussa nella capitale armena, Yerevan, chiedendo l'espulsione dell'ambasciatore, secondo i media ucraini. In precedenza, Lukashenko aveva criticato la posizione pro-occidentale dell'Armenia sulla TV di stato russa, dicendo: "A cosa servono gli armeni? Nessuno li vuole. Lasciamoli sviluppare la loro economia e fare affidamento sulle loro risorse. Domani, quando Macron se ne sarà andato, nessuno si ricorderà degli armeni", ha dichiarato, alludendo al presidente francese. Le relazioni tra Armenia e Russia, suo storico alleato, sono diventate sempre più tese dal momento che l'Azerbaigian ha conquistato la regione del Nagorno-Karabakh in un'offensiva militare di settembre, ponendo fine a tre decenni di controllo separatista armeno.

18:03 Morti in Attacco con Bombe Guidate in Ucraina

Due persone hanno perso la vita nella regione di Sumy, vicino al confine con la regione russa di Kursk, a seguito di un attacco con due bombe guidate, come rivelato dall'ufficio del procuratore ucraino. Le bombe russe hanno preso di mira le strutture della infrastruttura critica. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva visitato Sumy in precedenza durante il giorno e aveva affermato che gli attacchi alla città erano diminuiti dopo che alcune parti della regione di Kursk erano state conquistate.

17:28 Cisterna di Carburante in Fiamme nel Porto Russo Dopo Presunto Attacco Ucraino

Una cisterna di carburante è in fiamme nel porto russo di Kavkaz nella regione di Krasnodar, a est della Crimea, secondo le autorità locali. Questo è seguito da un presunto attacco ucraino. Diversi media russi rilasciano foto e video che mostrano l'incendio e le dense colonne di fumo. Le forze ucraine condividono anche queste immagini sui social media, con la didascalia "Neptune fa visita al porto di Kavkaz" sul loro canale Telegram. Le voci sui canali Telegram russi suggeriscono che la nave sia stata colpita da un missile antinave Neptune. Tuttavia, la portata ufficiale dell'arma è di 300 chilometri e la linea del fronte è più lontana. Mosca fa heavily affidamento sul porto per rifornire le sue truppe nel conflitto contro l'Ucraina.

16:41 L'Esercito Russo Rivendica il Controllo di un Villaggio in Ucraina; l'Ucraina Rapporta Successi nella Regione di Kursk

L'esercito russo rivendica di aver conquistato un altro villaggio vicino alla città di Pokrovsk nell'Ucraina orientale, con le truppe ora a circa 10 chilometri dalla città, un importante snodo logistico. In precedenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato i piani per rinforzare le truppe nella zona di Pokrovsk. Ora riferisce un successo nella regione russa di Kursk, con le truppe che hanno conquistato un altro villaggio e "riempito il fondo di scambio" - catturando più soldati russi. Secondo questi resoconti, le truppe ucraine controllano 94 villaggi e più di mille chilometri quadrati di terreno nella regione di Kursk. Tuttavia, queste rivendicazioni non sono state confermate.

16:12 L'Ucraina Negherà il Tentativo di Attacco alla Centrale Nucleare; la Russia Potrebbe Condurre una "Provocazione Nucleare"

L'Ucraina nega l'affermazione del presidente russo Vladimir Putin secondo cui i soldati ucraini hanno tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk la scorsa notte. "È una completa falsità", scrive Andrii Kovalenko, capo del dipartimento per la lotta alla disinformazione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina. L'accusa segue numerose false affermazioni della Russia secondo cui l'Ucraina stava pianificando una "provocazione nucleare" alle centrali nucleari di Kursk e Zaporizhzhia. Tuttavia, tutte le indicazioni suggeriscono che la Russia potrebbe portare a compimento questa provocazione da sola, afferma Kovalenko. Egli considera "genuina la possibilità di una provocazione nucleare da parte della Russia", data l'involvimento di Putin stesso.

15:46 Le Riserve di Gas dell'UE al 90%

Due mesi prima della data target, le riserve di gas in tutta l'Unione Europea sono ora al 90% di capacità. L'UE afferma di essere "totalmente preparata per l'inverno imminente". Dopo che la Russia ha lanciato la sua invasione dell'Ucraina, i 27 paesi membri hanno concordato in estate del 2022 che le riserve di gas dell'UE dovessero essere mediamente al 90% di capacità entro novembre 1. Secondo i dati del portale Gas Infrastructure Europe, ci sono differenze tra i paesi: il livello di riempimento più alto è in Spagna al 100%, e il più basso è in Lettonia

15:40 Avanzata di Kursk: Situazione Incerta

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz si aspetta che l'avanzata ucraina in Russia sia un'operazione "spazialmente e temporalmente limitata". Tuttavia, secondo le osservazioni della corrispondente di ntv Nadja Kriewald, non sembra essere così al momento. "Al contrario", dice nel suo rapporto sulla situazione attuale da Sumy, nell'Ucraina orientale.

15:20 Aerei Russi Distrutti nell'Attacco a Sawaslejka

Più aerei russi sono stati distrutti negli attacchi ucraini alla base aerea di Sawaslejka, secondo quanto riferito dal broadcaster pubblico Suspilne, citando informazioni dei servizi di intelligence. Secondo queste fonti, in un attacco dell'16 agosto sono stati distrutti un MiG-31K intercettore supersonico e due Il-76 aerei da trasporto strategici, e circa cinque aerei, presumibilmente MiG-31K/I, sono stati danneggiati. In un attacco dell'13 agosto è stato colpito un deposito di carburante e lubrificanti, e un altro MiG-31K/I è stato danneggiato.

15:06 Servizi Segreti Russi Investigano Giornalisti di CNN

Il servizio di sicurezza interno russo FSB ha avviato procedimenti penali contro diversi giornalisti stranieri per aver riferito sulla regione russa di Kursk, dove l'esercito ucraino controlla diversi insediamenti. Procedimenti penali sono stati aperti contro un reporter di CNN e due giornalisti ucraini per "violazione illegale del confine di stato", ha dichiarato l'FSB. Secondo l'FSB, i giornalisti avevano effettuato riprese video nella città di Sudzha, controllata dalle truppe ucraine. Il servizio di sicurezza ha annunciato che emetterà presto mandati di arresto internazionali. I tre giornalisti rischiano fino a cinque anni di prigione in Russia. Di recente, il giornalista americano Evan Gershkovich è potuto tornare nel suo paese come parte di uno scambio di prigionieri dopo essere stato condannato a 16 anni in un campo di lavoro per presunta spionaggio. Leggi di più qui.

12:34 Zelenskyy nella Regione di Frontiera: "Fondo di Scambio" Rifornito

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy visita la regione di frontiera di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, da dove le truppe ucraine sono avanzate in Russia più di due settimane fa. Lì, un'altra località nella regione di Kursk è stata catturata, riferisce Zelenskyy. Inoltre, afferma che il "fondo di scambio" è stato rifornito, facendo riferimento alla cattura di soldati russi per uno scambio futuro con ucraini detenuti in captivity. Zelenskyy sottolinea che dall'offensiva di Kursk, gli attacchi su Sumy e il numero di morti civili lì sono diminuiti. Pubblica un video che lo mostra con il comandante in capo delle truppe ucraine, Olexander Syrskyj, che lo informa del rafforzamento delle truppe nell'est dell'Ucraina, dove la Russia sta avanzando ulteriormente.

12:06 Sospeita di Spionaggio: Rapporto di Presunti Droni Russi a Brunsbüttel

Droni presumibilmente russi sono stati avvistati sopra il più grande parco industriale dello Schleswig-Holstein. Lo riferisce il quotidiano "Bild". Negli ultimi giorni, droni sono stati ripetutamente visti volare sopra la centrale nucleare dismessa e il terminale GNL di Brunsbüttel a velocità elevate, violando più volte la zona di divieto di volo. La Procura della Repubblica di Flensburg sta indagando per sospetta spionaggio con l'obiettivo di sabotaggio. Internamente, un rapporto di polizia afferma: "La zona di divieto di volo è stata ripetutamente violata dal sorvolo della centrale nucleare". Un oggetto nemico, presumibilmente un drone militare, è stato rilevato. Come riferisce "Bild", i droni dovrebbero essere assegnati ad agenti russi e potrebbero essere stati avviati da navi civili nel Mar del Nord. Leggi di più qui.

11:40 Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv Avverte di Attacchi nei Prossimi Giorni

L'Ambasciata americana a Kyiv avverte di un aumento del rischio di attacchi aerei in vista del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina di sabato. Nel prossimo fine settimana, c'è un rischio maggiore che la Russia attacchi l'Ucraina con droni e missili, dice l'ambasciata sul suo sito web. L'Ucraina celebra il 33° anniversario della sua indipendenza dall'Unione Sovietica il 24 agosto. Da quando è iniziata la guerra in Ucraina due anni e mezzo fa, questa festa ha acquisito un significato maggiore per gli ucraini. Di recente, soldati ucraini sono entrati inaspettatamente nel territorio russo nella regione di frontiera di Kursk. Il Presidente russo Vladimir Putin ha definito questo un provocazione e ha minacciato una "risposta appropriata".

Un incendio si scatena in un impianto militare vicino a Marinovka nella provincia meridionale russa di Volgograd. I locali riferiscono di rumori esplosivi. Le autorità locali attribuiscono l'incendio a un attacco di veicoli aerei senza equipaggio ucraini. Non ci sono segnalazioni di feriti.

10:41 Russia Ora Si Affida a Tende Portatili a Kursk

10:10 Ucraina Condivide Prove di Avanzamenti a Kursk

Le autorità locali riferiscono che stanno installando rifugi portatili in cemento per la popolazione nella regione russa di Kursk. "Su mia indicazione, l'amministrazione della città di Kursk ha designato luoghi centrali per l'installazione di bunker modulari portatili," spiega il governatore regionale Alexei Smirnov tramite Telegram. Questi saranno eretti in aree trafficate, come in 60 fermate dell'autobus. Smirnov condivide una foto di un camion che trasporta uno dei moduli. I bunker vengono anche installati in altri due luoghi, compreso Kursk, dove si trova la centrale nucleare della regione di Kursk. La Russia accusa l'Ucraina di pianificare un attacco alla struttura, un'affermazione che l'Ucraina nega.

09:42 La Russia Rapporta UAV in Più Regioni

here

Il'esercito russo sostiene di aver respinto numerosi attacchi aerei ucraini nella parte occidentale del paese. Secondo il governatore della regione di Volgograd, Andrei Bocharov, "la maggior parte degli UAV è stata distrutta" vicino al villaggio di Marinovka. Nella regione di confine di Kursk, il governatore Alexei Smirnov riferisce che "due missili ucraini e un UAV sono stati distrutti dalla difesa aerea russa". Nella regione meridionale di Rostov, il governatore Vasily Golubev afferma che un attacco con cinque UAV è stato "sventato". UAV sono anche stati segnalati come neutralizzati nelle regioni russe di Voronezh e Bryansk.

09:09 Armi a Lungo Raggio contro i Bersagli in Russia: Kyiv Richiede l'Autorizzazione degli USA

Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov incontra una delegazione bipartitica di rappresentanti della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a Kyiv. Secondo il ministero a Kyiv, il rappresentante repubblicano Rob Wittman e il rappresentante democratico David Trone discutono della situazione al fronte e della politica di Washington sull'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli russi. "Ho sottolineato la necessità di ottenere l'approvazione immediata dei nostri alleati per utilizzare appieno le armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia", ha detto Umerov. "Si tratta di proteggere le nostre città e villaggi pacifici".

08:36 L'Attore di Star Wars Lancia una Campagna

L'attore americano Mark Hamill, famoso per il suo ruolo di Luke Skywalker in "Guerre Stellari", sta raccogliendo fondi per i robot per la rimozione delle mine per l'Ucraina. In collaborazione con l'esperto di Europa orientale Timothy Snyder, intendono raccogliere 441.000 dollari attraverso la campagna "Terreno Sicuro". I robot sono destinati a neutralizzare le mine in luoghi difficili da raggiungere, a una distanza di sicurezza dagli operatori. "Una delle peggiori atrocità commesse dalla Russia in Ucraina è la dispersione di milioni di mine", ha detto Snyder. "Ho visitato aree non occupate vicino al fronte dove le persone devono correre rischi per aiutare gli altri a tornare alle loro fattorie e case. Grazie a questi robot, le mine possono essere smaltite e salvate vite". L'Ucraina è pesantemente minata e il suo smaltimento potrebbe richiedere decenni.

08:01 Il Cremlino sembra preparare i Russi per una "nuova realtà"

L'attacco ucraino a Kursk rappresenta una sfida per la propaganda di Mosca. Anche se le regioni sono remote, una fonte vicina al Cremlino ha detto al portale indipendente russo Meduza, con sede a Riga, "Ma anche l'infiltrazione nel territorio russo e il controllo su villaggi è un evento nuovo e molto spiacevole". Per alleviare l'ansia, che è significativamente aumentata dal momento dell'invasione di Kursk, il Cremlino sta cercando di preparare i russi alla vita in una "nuova realtà" e una "nuova normalità". Il messaggio è: il nemico ha effettivamente attraversato il territorio russo, è sul punto di essere sconfitto - ma la riconquista del territorio richiederà tempo, e i russi devono essere pazienti. Nel frattempo, i residenti sono incoraggiati a "convertire la negatività e lo shock in una direzione positiva" - ovvero raccogliendo forniture di aiuti per la regione di Kursk. In generale, tutti gli ufficiali intervistati da Meduza sono fiduciosi che i combattimenti nella regione di Kursk potrebbero durare diversi mesi. Una fonte vicina al governo specifica che questa stima è "abbastanza ottimistica - se tutto va bene".

Per saperne di più qui

qui07:30 Il Governatore Russo Conferma l'Incendio in un'installazione Militare

Le autorità russe confermano i rapporti di un'installazione militare nella regione meridionale russa di Volgograd in fiamme dopo un attacco con un UAV ucraino. Il governatore regionale Andrei Bocharov ha annunciato tramite Telegram che l'UAV ha colpito la struttura. Non sono state segnalate vittime. Bocharov non ha specificato quale installazione militare fosse coinvolta. Ha spiegato, however, che il villaggio di Marinovka è stato preso di mira nell'attacco, dove la Russia ha una base aerea.

06:56 Ex-consigliere della sicurezza: Putin aveva un impatto ipnotico su TrumpSecondo l'ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, il generale Herbert Raymond McMaster, il presidente russo Vladimir Putin aveva un notevole impatto sul precedente presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha rivelato McMaster nel suo libro "In guerra con noi stessi: il mio servizio nel Bianco House di Trump", secondo quanto riferito dal "Guardian". "Putin, astuto ex membro del KGB, ha sfruttato l'ego e le insicurezze di Trump con lusinghe", ha detto McMaster. Putin ha descritto Trump come "un individuo straordinario, talentuoso, indiscutibilmente". Ha esercitato un'influenza ipnotica su Trump. McMaster, che ha prestato servizio come consigliere per la sicurezza di Trump per circa un anno, aveva messo in guardia Trump all'epoca: "Signor Presidente, è il miglior bugiardo del mondo". Ha suggerito che Putin era sicuro di poter "manipolare" Trump e ottenere un allentamento delle sanzioni e un ritiro economico delle truppe USA dalla Siria e dall'Afghanistan.

06:20 Allarmi di incendi in una base aerea russa a Volgograd

Si sono sentite esplosioni per tutta la notte nella città russa di Kalach-on-Don nella regione di Volgograd. Vari canali Telegram russi attribuiscono questi eventi ad un attacco con droni. Si dice che un incendio si sia verificato in una base aerea vicina. La regione di Volgograd si trova circa 900 chilometri a sud-est di Mosca. Il bersaglio era probabilmente la base aerea di Marinovka nel villaggio di Oktyabrsky, circa 20 chilometri da Kalach-on-Don. I testimoni della zona hanno riferito di aver sentito da sei a dieci esplosioni forti, accompagnate dai caratteristici suoni dei droni, secondo Telegram.

05:44 Klingbeil: la Germania fornirà ulteriori fondi se l'aiuto all'Ucraina dalle risorse russe congelate fallisce

here

Il leader dell'SPD Lars Klingbeil ha promesso ulteriore sostegno all'Ucraina. Se il previsto rilascio di miliardi in risorse russe congelate all'Ucraina fallisce, la Germania si farà carico di ulteriori fondi, ha detto in un podcast con il vicedirettore del "Bild" Paul Ronzheimer. "Non possiamo raggiungere un punto in cui diciamo: 'Adesso non ci sono più soldi per l'Ucraina'", ha detto Klingbeil. "In quel caso, siamo certo obbligati a cercare i finanziamenti in Germania. Abbiamo una responsabilità nei confronti dell'Ucraina e troveremo delle soluzioni".

04:27 L'Ucraina commenta gli attacchi con droni in Russia

Il servizio di intelligence militare ucraino HUR ha commentato gli obiettivi degli attacchi con droni in Russia durante la notte. Erano diretti all'aeroporto di Mosca Ostafyevo, alla base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e un centro di comunicazioni radio, ha informato il capo del HUR Kyrylo Budanow al sito di notizie militari "The War Zone". Circa 50 droni sono stati coinvolti. Si sta valutando l'entità dei danni. Le autorità russe hanno riferito di aver abbattuto 45 droni sopra il territorio russo al mattino.

03:09 La Russia prepara giubbotti antiproiettile e caschi per gli operatori delle urne a Kursk per le prossime elezioni

Per le elezioni regionali anticipate nella contesa regione russa di confine di Kursk, la Russia intende equipaggiare gli operatori delle urne con giubbotti antiproiettile e caschi. Verranno inoltre installate ulteriori sezioni elettorali in altre aree del paese per coloro che hanno lasciato la regione, ha detto Tatyana Malakhova, presidente della commissione elettorale regionale, secondo le agenzie di stampa russe. La regione è attualmente in stato di emergenza. Le elezioni per i governatori e i parlamenti regionali sono previste in numerose regioni della Russia dal 6 al 8 settembre. Il voto è stato consentito di iniziare in anticipo nelle regioni di confine, comprese Kursk, Belgorod e Bryansk.

01:34 Fico accusa le democrazie occidentali di esercitare "pressione dell'opinione" sulla politica estera

Il primo ministro slovacco Robert Fico si lamenta di sentirsi represso dalla "pressione dell'opinione" nelle democrazie occidentali. Dice che coloro che si discostano dal consenso su questioni essenziali di politica estera sono "arbitrariamente messi sotto pressione e minacciati di isolamento" dalle democrazie occidentali. In una dichiarazione pubblicata

22:15 Zelensky: Ucraina attende la rapida assegnazione dei miliardi promessiIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime la speranza per la distribuzione accelerata dei miliardi di aiuti promessi dall'Occidente. Questi fondi sono in parte provenienti dai proventi dei beni statali russi confiscati. Nonostante le numerose dichiarazioni politiche emerse dai partner dell'Ucraina, se ne attendono altre, sottolinea Zelensky nel suo messaggio video serale. "Ciò di cui abbiamo bisogno, però, è un sistema funzionante." L'Ucraina si basa sui proventi dei beni russi congelati per contrastare l'aggressione russa. "I dialoghi su questo argomento sono in corso da troppo tempo e ora necessitiamo di azioni decise." Alla loro riunione di giugno, i paesi del G7 hanno approvato nuovi aiuti finanziari per Kyiv, con un prestito di 50 miliardi di dollari subordinato agli interessi sui proventi dei beni russi congelati.

21:52 Putin elogia i forti legami commerciali con la CinaIl Presidente russo Vladimir Putin elogia la crescente collaborazione con la Cina. "I nostri rapporti commerciali stanno registrando progressi significativi (...). L'attenzione di entrambi i governi sull'interazione commerciale ed economica sta dando i suoi frutti," spiega Putin durante un incontro con il Premier cinese Li Qiang nel Cremlino. La Cina e la Russia hanno "ampi progetti e iniziative congiunti nei settori economico e umanitario," continua Putin. Li dichiara che i rapporti tra Cina e Russia sono a un "picco senza precedenti," secondo il Cremlino. Dal momento che l'invasione russa dell'Ucraina, l'alleanza strategica tra Russia e Cina si è rafforzata, con la Cina che serve come importante partner commerciale per la Russia sotto le sanzioni occidentali.

21:20 Richiesta respinta: l'ex vice ministro della difesa russo resta in carcereL'ex vice ministro della difesa russo Dmitri Bulgakov, sotto indagine per corruzione, rimarrà in carcere. La sua richiesta di arresti domiciliari sotto stretta sorveglianza e il suo appello contro il suo arresto sono stati respinti, come riferito dall'agenzia di stampa statale TASS. Bulgakov era responsabile dell'acquisizione di materiali militari prima del suo licenziamento. Il tribunale di Mosca ha anche ordinato il fermo di due presunti complici di Bulgakov. La loro società avrebbe ottenuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024, causando danni di circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro).

21:00 L'Ucraina rafforza le unità a PokrovskIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia che l'Ucraina sta rafforzando le sue truppe nella zona contesa di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina. Lo ha rivelato durante un discorso televisivo, sottolineando i piani russi nella regione. Nel frattempo, l'offensiva ucraina nell'oblast' russa di Kursk si sta espandendo, secondo Zelensky. Alcune aree sono attualmente sotto il controllo ucraino, sebbene non abbia fornito ulteriori informazioni.

20:41 Dopo il decreto: diversi ucraini in Ungheria rischiano di essere sfrattati dai rifugiDopo l'adozione di un decreto in Ungheria che nega lo status di rifugiato generale ai rifugiati ucraini, molti ucraini che vi risiedono rischiano di perdere i loro alloggi. Le strutture per rifugiati privati hanno iniziato a sfrattare gli ucraini, come riferito da Migration Aid. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, principalmente donne e bambini rom della regione ucraina di Transcarpathia con una consistente minoranza ungherese, sono stati richiesti di lasciare una guesthouse sotto la supervisione della polizia.

Rimani aggiornato sui precedenti sviluppi qui.

L'Unione Europea potrebbe dover aumentare le sue importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) e gas naturale dalla Norvegia a causa della situazione in Ucraina, poiché i suoi depositi di gas sono attualmente al 90% di capacità. Questo è due mesi prima della data target fissata dalla Commissione UE, che mira a ridurre la sua dipendenza dal gas naturale russo.

In risposta ai commenti di Alexander Lukashenko sull'Armenia, l'Unione Europea potrebbe considerare il rafforzamento dei suoi rapporti con l'Armenia e l'aumento del sostegno alla sua sovranità, poiché i commenti di Lukashenko hanno scatenato proteste in Armenia e potrebbero portare a ulteriori tensioni tra Armenia e Russia.

Leggi anche: