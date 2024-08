- ChatGPT si prende gioco delle tendenze di feed di Instagram che abbiamo cercato di seguire

Per partecipare a questa tendenza, devi avere un buon senso dell'umorismo verso te stesso. L'IA nota come ChatGPT sta attualmente ricevendo la richiesta: "Slam the Instagram feed of...", che significa "Valuta/Diss the Instagram feed of..."

Stando a "NBC", oltre mezzo milione di individui hanno partecipato all'ultima sfida di Instagram. È come un virus che si diffonde sulla piattaforma dei social media. Gli utenti pubblicano la critica di ChatGPT del loro proprio account, taggano un amico per fare lo stesso e così via.

Ho deciso di provarci con la mia feed personale per primo. Con foto professionali con celebrità e molte foto al mare, ChatGPT ha commentato: "Hai più foto al mare di un'agenzia di viaggi. Abbiamo capito, sei ossessionato dal mare e dai tramonti, potresti praticamente essere un bagnino di Baywatch". Riguardo alle foto con le celebrità, ChatGPT ha scherzato: "Interagisci con le celebrità più che con la tua famiglia. Una di loro sembra chiedere aiuto, senza sapere chi sei, mentre Schweinsteiger sembra pianificare una fuga". Quindi, se riesci a gestire una dose di umorismo, questa è una tendenza estremamente divertente.

ChatGPT fa battute sarcastiche sulla feed di Instagram di stern

Poi è stato il turno di stern. Ecco come si svolge: Basta dire a ChatGPT di "Slam the Instagram feed of stern" e allegare un'immagine della feed. Purtroppo, ChatGPT non può accedere alla feed della piattaforma delle immagini al momento, quindi dovrai fornire un'immagine esemplificativa della feed tu stesso.

**Una volta fatto tradurre il testo da ChatGPT dal inglese al tedesco, questo è ciò che ha prodotto, ma dovresti prenderlo con un pizzico di sale: "La tua feed di Instagram è un caos! È come se i tuoi interessi fossero stati messi in un frullatore e qualcuno avesse premuto il pulsante 'shuffle'. Hai notizie serie e scandali storici, un cane che fa il provino per 'The Lion King', il primo techno clubber della Germania, e persino un post drammatico sulla villa di Goebbels. C'è un consiglio apparentemente cambi

