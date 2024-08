Charlotte Worthy trova gli uomini "spesso noiosi"

Dopo la sua separazione da Sido e un successivo periodo di "tempesta e stress", Charlotte Würdig è più felice che mai di essere single. Dopotutto, ha i suoi "fur babies", anche se ammette: "Non paragonerei facilmente gli uomini ai cani".

Sono passati più di quattro anni da quando il moderatore Charlotte Würdig e il rapper Sido hanno interrotto la loro relazione. Mentre lui è andato avanti con Georgina Stumpf, alias Gia Georgina, la vita sentimentale di Würdig sembra essere in stallo.

Tuttavia, la 45enne non sembra troppo turbata, come rivelato in un'intervista a "Bunte" magazine. Rimane impegnata con i loro due figli, nati nel 2013 e nel 2016, e i suoi tre cani delle montagne bernesi.

"Non paragonerei facilmente gli uomini ai cani", ammette Würdig, ma traccia un parallelo: "Ma ovviamente, entrambi richiedono tempo". Purtroppo, non ha molto tempo per una relazione romantica al momento. "Non la sto cercando nemmeno. Ho avuto la mia fase di "tempesta e stress" subito dopo la mia separazione da Paul", rivela.

Un flirt mentre si portano a spasso i cani?

Durante quella fase, Würdig è uscita con molte persone. "È stato un periodo eccitante quando ho dovuto riorientarmi completamente", ricorda, aggiungendo: "Le coccole sulla pancia facevano bene e rafforzavano la mia autostima. Ma quella fase è finita presto. Ora, spesso trovo gli uomini noiosi e persino pigri".

Ops! Non buone notizie per i potenziali corteggiatori. Le possibilità di flirtare con Würdig mentre porta a spasso i suoi cani sembrano scarse. "Sono troppo impegnata a tenere insieme il gruppo. Inoltre, tre cani potrebbero complicare le cose. Alcune persone pensano addirittura che io sia una dog sitter", confessa.

Ma c'è di più: "E se incontri qualcuno, devono essere molto amichevoli con i cani. Le allergie ai cani sarebbero brutte e una relazione a distanza sarebbe quasi impossibile. Ma seriamente: più invecchio e più persone incontro, più sono felice con i miei animali".

In altre parole, Charlotte Würdig è quasi completamente dedicata ai suoi cani. Sembra che gli amici a due zampe dovranno aspettare il loro turno.

