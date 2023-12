Charlie Whiting: Il direttore di gara di Formula Uno muore improvvisamente, all'età di 66 anni

Il 66enne Whiting si trovava a Melbourne per il Gran Premio d'Australia, che inaugura la nuova stagione di Formula 1 nel fine settimana.

Ha iniziato la sua carriera in F1 nel team Hesketh, prima di passare alla Brabham di Bernie Ecclestone, dove ha ricoperto il ruolo di capo meccanico della squadra durante un periodo di successo che ha visto Nelson Piquet vincere il Campionato del Mondo Piloti (WDC) sia nel 1981 che nel 1983.

Dal 1997 era direttore di gara della serie motoristica. Il presidente della FIA Jean Todt ha descritto Whiting come "una figura centrale e inimitabile della Formula Uno che ha incarnato l'etica e lo spirito di questo fantastico sport".

Prima di assumere il ruolo di direttore di gara della competizione, che lo vedeva impegnato come starter ufficiale di ogni gran premio, oltre che come supervisore delle regole e dei regolamenti della F1, Whiting era entrato a far parte della FIA nel 1988 come direttore tecnico.

Il nostro tipo di uomo

Il cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton è stato una delle tante star attuali ed ex della F1 a rendere omaggio a Whiting, che era considerato l'uomo di riferimento per i piloti in ogni weekend di gara.

"Quello che ha fatto per questo sport, il suo impegno, era davvero un pilastro", ha detto Hamilton. "Una figura iconica nel mondo dello sport, che ha contribuito così tanto a noi. Che riposi in pace".

Sebastian Vettel della Ferrari lo ha definito "il nostro tipo di uomo, il nostro uomo dei piloti". Ha detto: "Ho parlato con lui ieri e ho percorso la pista per le prime due curve insieme a lui. È difficile capire quando qualcuno non c'è più.

"Era l'uomo di mezzo. Era una persona a cui potevi chiedere qualsiasi cosa, in qualsiasi momento. Era aperto a tutti, in qualsiasi momento la sua porta era sempre aperta. Era un pilota, ma anche una persona molto gentile".

L'amministratore delegato della Formula 1 Ross Brawn ha ricordato la sua lunga amicizia con Whiting, che ha lavorato anche con il triplice campione del mondo Niki Lauda durante il suo periodo alla Brabham.

"Conosco Charlie da tutta la mia vita agonistica", ha detto. "Abbiamo lavorato insieme come meccanici, siamo diventati amici e abbiamo trascorso molto tempo insieme sui circuiti di tutto il mondo.

"Sono stato colmo di immensa tristezza quando ho sentito la tragica notizia. Sono distrutto. È una grande perdita non solo per me personalmente, ma anche per l'intera famiglia della Formula 1, per la FIA e per il motorsport nel suo complesso".

Sergio Perez, che guida per la Racing Point, ha dichiarato: "È stato fantastico [lavorare con Charlie]. È stato un bravo ragazzo. È molto raro in questo sport incontrare una persona così pacifica, una persona adorabile, un caro amico.

"Non ho nulla di negativo da dire su di lui, ad essere sincero. Niente. Solo cose positive. Tutti i miei pensieri vanno alla sua famiglia. Abbiamo girato il mondo insieme per molti anni.

LEGGI: Il necrologio di Sergio Marchionne

"Per uno come lui sarà impossibile trovare un sostituto. È uno dei personaggi chiave di questo sport. Aveva un rapporto così stretto con tutti i piloti, con tutti i team principal, quindi sarà difficile sostituirlo".

Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha aggiunto il proprio tributo, ricordando un "pilastro della nostra famiglia di Formula 1" e "un vero guardiano dei suoi migliori interessi".

Mattia Binotto, capo della Ferrari, ha elogiato ulteriormente la conoscenza di Whiting del settore, definendolo "un esperto di motorsport instancabile e illuminato". Binotto ha aggiunto: "Ha contribuito a rendere la F1 più sicura e migliore.

"Il nostro sport è diminuito dalla sua scomparsa e abbiamo perso un amico. Ci mancherà moltissimo".

