Charlie Sifford: il primo professionista nero del golf che ha aperto la strada a Tiger Woods

Quando lo ha chiesto di nuovo, dopo aver partecipato a eventi riservati ai giocatori di colore, ha ricevuto insulti razzisti e persino minacce di morte.

Ma Sifford non si arrese.

Con l'appoggio del procuratore generale della California Stanley Mosk e con il compagno Jackie Robinson al suo fianco, Sifford divenne il primo giocatore nero a partecipare al PGA Tour nel 1959.

Se visitate la mostra su Tiger Woods al National Museum of African-American History and Culture di Washington, vedrete una foto di Sifford.

Rompendo la clausola "solo caucasici" nel golf, Sifford ha contribuito ad aprire la porta ad altri golfisti neri, compreso il più famoso golfista nero di tutti i tempi, Woods.

Ed è una cosa che Woods ha riconosciuto, affermando nel 2015, dopo la morte di Sifford, che lui stesso non sarebbe potuto diventare un golfista professionista se non fosse stato per Sifford.

"È come il nonno che non ho mai avuto", ha detto Woods dopo un giro di prova in vista del Farmers Insurance Open 2015 a Torrey Pines, il giorno dopo la morte di Sifford. "È stata una lunga notte e sono sicuro che saranno giorni lunghi. Ha lottato, e quello che ha fatto è stato il coraggio di resistere e di essere qui a giocare.

"Probabilmente non sarei qui (senza Sifford). Mio padre non avrebbe mai ripreso a giocare. Chi sa se la clausola esisterebbe ancora o meno? Ma lui l'ha abbattuta".

Anche se Sifford è stato il primo giocatore nero a sfondare nel golf, ha avuto qualcuno vicino a lui a cui appoggiarsi.

Robinson, che ha infranto la barriera del colore nella Major League Baseball come giocatore nel 1947, era un amico di Sifford e, sulla base delle sue esperienze, ha dato alcuni consigli al golfista prima che iniziasse il suo percorso per arrivare al Tour.

"Jackie gli disse che avrebbe dovuto affrontare molte cose, non rispondere a molte cose perché, una volta fatto, sarebbe stato più difficile per lui e per le persone che sarebbero arrivate dietro di lui", ricorda Charles Sifford, figlio di Charlie.

"Così ha mantenuto un labbro superiore rigido, si è morso la lingua e si è limitato ad affrontare ciò che gli veniva presentato, perché sapeva che se avesse sbagliato sarebbe stato ancora più difficile per chi sarebbe venuto dopo di lui".

Doversi trasferire

Nato a Charlotte, nella Carolina del Nord, nel 1922, Sifford si avvicinò al golf attraverso l'unica strada disponibile per un giovane ragazzo di colore: il caddying.

Ma lui voleva giocare - all'età di 13 anni era in grado di fare un giro di 18 buche in par - e non portare la sacca di qualcun altro.

Tuttavia, crescendo nell'epoca della segregazione, le opportunità di fare esperienza sui campi da gioco non erano facili da trovare.

Alla fine iniziò a giocare a livello professionale nel 1948, ma - a causa della cosiddetta clausola "Caucasian only" che impediva ai giocatori neri di giocare con le loro controparti bianche - Sifford dovette accontentarsi di giocare in competizioni per soli neri.

Quando Sifford era ormai trentenne, le leggi sulla segregazione venivano lentamente abbandonate, ma il golf si dimostrò meno rapido nel mettersi al passo con i tempi.

Nel 1959 c'era ancora la clausola "solo caucasici" ed era facile capire come potesse persistere perché il golf si giocava in questi club privati che potevano continuare ad applicare le regole della segregazione", spiega Nancy Churnin, autrice di "Charlie Takes His Shot: How Charlie Sifford Broke the Color Barrier in Golf" - ha dichiarato alla CNN Sport.

"Quindi, se non si può mettere piede in questi club privati, come si fa a giocare?".

Il viaggio di Sifford verso il PGA Tour non è stata una decisione improvvisa. È stato qualcosa per cui ha lavorato per anni.

Il suo primo tentativo di entrare nel Professional Golfers' Association of America (PGA) Tour nel 1952 fu accolto con vetriolo e pressioni razziali.

Al Phoenix Open, Sifford e il suo quartetto di soli neri - che comprendeva anche il pugile dei pesi massimi Joe Louis - trovarono degli escrementi nella tazza della prima buca e dovettero aspettare quasi un'ora perché venissero sostituiti.

Non potendo dimostrare la sua abilità con tutti i migliori giocatori, Sifford si dedicò ad altre attività, con grande successo.

Vinse per sei volte il National Negro Open della United Golf Association, ottenendo vittorie consecutive dal 1952 al 1956.

Tuttavia, il suo sogno era quello di mettere in mostra le sue capacità sul più grande palcoscenico del golf con i migliori del settore, e questo significava fare alcuni sacrifici, come ricorda suo figlio Charles.

"Quando avevo circa 10 anni, mi resi conto che vivevamo a Philadelphia e mio padre non poteva partecipare a molti tornei", ha raccontato a CNN Sport. "Non c'era molta esposizione al golf sulla East Coast, così ci trasferimmo sulla West Coast quando avevo 10 anni. E fu allora che mi disse che per avere successo o per avere una possibilità di successo, dovevamo trasferirci a ovest".

Sfondare

La stella del baseball Robinson era una figura di ispirazione e un esempio di ciò che Sifford sperava di ottenere nel golf. Ma Sifford si rese anche conto che avrebbe avuto bisogno di un aiuto legale.

Dopo essersi trasferito sulla costa occidentale degli Stati Uniti, Sifford divenne amico del procuratore generale della California Stanley Mosk.

Mosk era ebreo e aveva vissuto in prima persona la discriminazione. Giocava a golf all'Hillcrest Country Club di Los Angeles, che consentiva l'accesso ai membri della comunità ebraica quando altri club non lo permettevano.

L'attore pluripremiato Billy Crystal, nel suo elogio funebre per Muhammad Ali in occasione del funerale del grande pugile nel 2016, ha ricordato un episodio che ha evidenziato la politica delle porte chiuse del golf.

Ali invitò il suo buon amico Crystal a fare una corsa su un campo da golf, senza rendersi conto che il club non ammetteva membri ebrei.

Ali si infuriò: "Sono un musulmano nero e mi lasciano correre lì. Fratellino, non ci correrò mai più"", ricorda Crystal.

L'abilità di Sifford colpì immediatamente Mosk. E il fatto che una persona con tali capacità non fosse in grado di esibirsi sul palcoscenico più importante lo fece arrabbiare.

Mosk si impegnò quindi ad aiutare Sifford nel suo tentativo di giocare sul PGA Tour.

In qualità di procuratore generale della California, Mosk fu in grado di influenzare politicamente la battaglia di Sifford. In seguito, Mosk è stato giudice associato della Corte Suprema della California per 37 anni, il mandato più lungo nella storia di quel tribunale.

Dopo anni di lettere e conversazioni, Sifford ottenne finalmente la tessera di giocatore del PGA Tour nel 1960, all'età di 39 anni, diventando il primo giocatore nero a giocare sul Tour.

Un anno dopo, in seguito a forti pressioni, il PGA Tour abbandonò la clausola di iscrizione "solo per caucasici".

Tuttavia, Sifford fu costantemente oggetto di abusi razzisti da parte di golfisti e spettatori bianchi.

Anche il figlio Charles ricorda di aver sentito storie di minacce di morte inviate al padre in quegli anni.

"Diverse volte, quando giocava nel Sud (regione degli Stati Uniti), ha ricevuto un paio di minacce di morte", ha spiegato Charles. "La gente lo chiamava nella sua stanza d'albergo e gli diceva che se si fosse presentato al campo da golf, lo avrebbero ucciso.

Lui rispondeva: "Beh, dovrete farlo perché io mi presenterò al campo da golf". Era così determinato a non permettere a nessuno di ostacolarlo e di fare ciò che voleva. E aveva questa grinta dentro di sé. Più si cercava di fermarlo, più lui cercava di avere successo".

Un cambiamento nel vento

Sebbene avesse superato i 30 anni quando è entrato a far parte del PGA Tour, Sifford è riuscito a dimostrare di poter competere con i migliori golfisti, nonostante l'ostilità che ha incontrato, sia dentro che fuori dal campo da golf.

Churnin ricorda di aver letto di alberghi che non gli affittavano le camere o di club che non gli permettevano di mangiare con altri professionisti o di usare gli spogliatoi a causa del colore della sua pelle.

Tuttavia, il Greater Hartford Open del 1967 - ora Travelers Championship - nel Connecticut si rivelò una svolta. "Fu la prima volta che il pubblico era dalla sua parte", secondo Churnin.

E la cosa sembrò fare la differenza, visto che Sifford ottenne la sua prima vittoria nel PGA Tour, diventando il primo giocatore di colore a vincere nel PGA Tour.

Sebbene non fosse a conoscenza della vittoria di suo padre perché non c'era una copertura televisiva del golf come oggi, Charles ricorda un cambiamento palpabile in Sifford dopo l'importante vittoria.

"Ho visto la notizia sul giornale e mi sono emozionato per lui, perché era il sogno di una vita poter vincere sul PGA Tour. E questo gli ha tolto molta pressione. Sembrava più rilassato sapendo di averlo fatto una volta e che c'era sempre la possibilità di farlo di nuovo".

Sifford avrebbe poi vinto il Los Angeles Open del 1969 (ora Genesis Invitational) e il Senior PGA Championship del 1975 e sarebbe diventato un membro originale del PGA Tour Champions, dove ha vinto il Suntree Classic.

Nel 2004 è stato il primo golfista nero a essere inserito nella World Golf Hall of Fame.

Spianare la strada

Il presidente Barack Obama ha inoltre conferito a Sifford la Medaglia presidenziale della libertà 2014 "per aver modificato il corso dello sport e del Paese che amava".

Anche se Charles ammette che Sifford era "molto deluso" dal fatto che non ci sia stato un grande afflusso di golfisti neri dopo di lui, essere il primo giocatore nero del PGA Tour è stato per lui motivo di grande orgoglio.

Churnin afferma che non è stato per mancanza di sforzi o di impegno da parte di Sifford che il numero di neri che hanno seguito le sue orme golfistiche non è stato massiccio.

"Tutti noi abbiamo a disposizione strumenti diversi", ha spiegato. Alcuni di noi usano le parole, altri la musica, altri ancora si candidano alle elezioni, altri sono studiosi di diritto".

"Tutti noi veniamo al mondo e il nostro compito è quello di cercare di rendere il mondo un posto migliore - un posto migliore, più equo, più giusto, più gentile, più amorevole, più inclusivo. Questo è un uomo che ha usato lo strumento della mazza da golf per combattere per la giustizia. Sapeva che non avrebbe visto tutti i frutti di quella lotta durante la sua vita.

"Ma ha usato la sua mazza da golf per l'equità, l'uguaglianza, per rendere il mondo un posto migliore per gli altri. E ha potuto vedere la terra promessa da dove si trovava, perché ora che aveva abbattuto questa porta, l'aveva resa un luogo dove altri dietro di lui potevano andare a realizzare i loro sogni sul campo da golf".

Fonte: edition.cnn.com