Charlie Martin: il pilota transgender insegue il sogno della 24 Ore di Le Mans

La britannica Charlie Martin punta a diventare la prima pilota transgender a correre a Le Mans

Si è allontanata dal motorsport temendo di non essere accettata

Ma Martin è tornato a gareggiare nella Michelin Le Mans Cup 2019.

"Abbiamo bisogno di storie positive di persone trans reali che fanno cose incredibili" - Martin

Un giorno avrebbe voluto gareggiare nell'iconica cattedrale francese dell'automobilismo, sede della più antica gara di durata del mondo che si svolge ancora una volta questo fine settimana, invece di guardare in disparte bagnato dalla pioggia.

Ma questo sogno era secondario rispetto a un altro desiderio più urgente che batteva nel suo corpo come una pulsazione.

Se avesse gareggiato, sarebbe stato come donna.

"All'epoca non gareggiavo nemmeno", ha spiegato Martin alla CNN Sport. Ma se avessi potuto esaudire un desiderio - a parte quello di cambiare sesso, che era sempre la risposta predefinita - sarebbe stato quello di correre a Le Mans".

"È un vero e proprio festival per gli appassionati di motori e sono rimasto incantato; era tutto, l'impresa di resistenza, ciò che le auto devono affrontare, la portata di tutto questo di fronte a 300.000 fan.

In quel momento mi sono detto: "È finita"".

Paura delle conseguenze

Martin viveva ancora come un uomo durante i successivi viaggi a Le Mans come spettatrice ispirata, ma nel 2012 - a poco più di dieci anni da quel primo pellegrinaggio alla 24 Ore che le ha cambiato la vita - ha effettuato la transizione, riattribuendo il suo genere a quello femminile. Martin si è sottoposta a diversi interventi importanti e a una terapia, documentando il suo percorso su YouTube.

"Praticamente ogni fibra del mio corpo mi diceva che era la cosa che dovevo fare", spiega Martin. Ma mi sono sempre detta che non avrei mai avuto il coraggio di farlo; ho troppa paura delle conseguenze; ho troppa paura di dirlo a tutti i miei cari e di come potrebbero reagire e trattarmi".

"Perciò, quando si passa alla transizione e non solo lo si fa, ma va anche incredibilmente bene, si è così felici, finalmente, e improvvisamente ci si sente come se si fosse corso il rischio più grande della propria vita, ma anche come se si fosse vinto il jackpot".

Al momento della transizione, tuttavia, Martin ha rinunciato a gareggiare perché pensava che non sarebbe stata accolta come pilota transgender.

Nel Regno Unito aveva partecipato a gare di salita, in cui i piloti si sfidano a tempo su percorsi in salita, e si era adattata al suo lavoro quotidiano nell'azienda metalmeccanica di famiglia.

"Mi sono allontanata dal motorsport", spiega. Non riuscivo a capire come sarebbe stato accettato".

Quando ero al primo anno di transizione nel Regno Unito, le persone erano piuttosto scostanti, ma credo che questo fosse dovuto al fatto che tutti mi conoscevano e... l'alpinismo nel Regno Unito è una cosa di una generazione un po' più anziana, e quindi mi è sembrato abbastanza, non so...". Sfidante è probabilmente il modo migliore per descriverlo".

La decisione di andare in Francia e partecipare a una prova unica del Campionato francese di arrampicata in salita a St-Goueno ha rinnovato la passione di Martin e le sue speranze di diventare una pilota professionista. Ha battuto il record della classe e ha vinto la gara con tre secondi, un margine decisamente monumentale per gli standard delle cronoscalate.

"La gente era un po' sorpresa che questa ragazza inglese, di cui nessuno aveva mai sentito parlare, fosse arrivata e avesse spiazzato tutti", ricorda Martin con un sorriso.

Una vita completamente nuova

Avere il coraggio di sottoporsi alla transizione - e ipotecare nuovamente la casa per finanziare l'intervento di femminilizzazione del viso alla fine del 2013 - ha galvanizzato la fiducia in se stessa di Martin e, a sua volta, l'ha resa una corridore migliore.

"Ha aperto una nuova vita", aggiunge Martin. "Ha dato il via a questo processo di assunzione di rischi, di tentativi e di non preoccuparsi di sbagliare, che si è trasformato in una valanga e mi ha portato al punto in cui mi trovo ora: Le Mans, andiamo!".

Nel 2019, dopo un periodo di arrampicata in Europa e una sola stagione di gare in circuito nel Regno Unito, Martin ha lasciato il suo lavoro e ha annunciato una campagna con il team Racing Experience per partecipare alla Michelin Le Mans Cup, una serie per prototipi di auto di Le Mans che l'avrebbe portata sul famoso tracciato di La Sarthe a giugno.

Ma l'appuntamento con il destino di Martin a Le Mans è stato improvvisamente strappato quando i finanziamenti necessari sono venuti meno solo due settimane prima della gara di questo fine settimana.

"È un vero peccato", dice Martin, il cui posto in squadra è stato occupato solo per il weekend di Le Mans. "Purtroppo, a causa di ritardi dell'ultimo minuto con la sponsorizzazione, non abbiamo potuto continuare.

"Abbiamo fatto tutto il possibile, compresa una campagna di crowd-funding, ma siamo stati delusi troppo a ridosso della gara".

La Martin è resistente e positiva. Deve credere che questo sia solo un piccolo ostacolo nel suo percorso verso Le Mans.

E può trarre conforto dal fatto che ha sempre lavorato per un piano triennale con l'obiettivo finale di partecipare alla 24 Ore nel 2021 come primo pilota transgender.

"Il mio obiettivo rimane quello di partecipare alla 24 Ore di Le Mans e mi sento ancora più determinata che mai a realizzarlo", aggiunge.

"Non c'è mai stato un pilota trans professionista nel motorsport, quindi è una posizione emozionante.

Prima di tutto voglio partecipare alla gara, ma per me ha un significato enorme farlo come persona che sono oggi, partecipare a Le Mans come donna trans".

"C'è così tanta negatività nei media che abbiamo bisogno di storie positive di persone trans reali che fanno cose incredibili nella loro vita".

Ambiente tossico

Quest'anno il dibattito sugli atleti transgender che gareggiano nello sport femminile è balzato agli onori della cronaca.

La star del tennis Martina Navratilova si è scusata dopo aver accusato le donne trans di "imbrogliare" , mentre l'ex nuotatrice internazionale Sharron Davies ha dichiarato che le atlete trans non dovrebbero essere ammesse alle competizioni femminili.

In qualità di atleta transgender di alto profilo, Martin è stata coinvolta nel dibattito, apparendo alla televisione nazionale del Regno Unito.

"Quando ci sono voci rispettate nello sport come Sharon Davies e Martina Navratilova che sparano a zero, quando in realtà non conoscono la ricerca, è incredibilmente dannoso", dice Martin.

"Crea un ambiente molto tossico per la comunità trans".

Secondo le linee guida del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), le donne trans devono dimostrare che il loro livello di testosterone è rimasto al di sotto di un certo livello per almeno 12 mesi prima della loro prima gara.

Martin approva la decisione del CIO, soprattutto perché mette a tacere coloro che sostengono che le donne trans che gareggiano in competizioni femminili hanno un vantaggio sleale a causa dell'aumento dei livelli dell'ormone maschile.

"Chiunque si sottoponga a una transizione medica non ha testosterone nel proprio corpo", aggiunge Martin. "Per me, come donna trans, l'idea di avere del testosterone nel corpo... andrei fuori di testa. Quindi questo è un fatto enorme che non viene riportato".

"Se hai avuto testosterone nel tuo corpo per tutta la vita e lo togli per sostituirlo con estrogeni, perdi forza fisica, perdi massa muscolare e diventi più debole. Io so di averlo fatto".

La Martin riconosce che il fatto di lavorare negli sport motoristici - dove la maggior parte dei muscoli è fornita da una macchina - l'ha protetta da alcune, ma non tutte, le negatività.

"Elimina la possibilità che qualcuno possa discutere contro di me e dire 'oh beh, stai andando così bene solo perché sei trans e hai un vantaggio fisico'. Quindi semplifica le cose dal mio punto di vista, ma può essere comunque impegnativo", dice.

"È una parte sfortunata dell'essere aperta sulla mia vita che mi porta ad affrontare molti abusi transfobici. Ci saranno sempre molti abusi online (ma) ho imparato a ignorarli.

"L'unica transfobia subdola che ho sperimentato all'interno dello sport è stata qualche anno fa, quando sono stata esclusa da una squadra nazionale per un campionato di corsa dopo la mia transizione, nonostante avessi la maggiore esperienza di tutti i potenziali candidati.

"In generale, ho scoperto che la comunità degli sport motoristici è stata incredibilmente favorevole alla mia decisione di essere me stessa".

Ripensando al suo percorso, Martin si rende conto di quanta strada abbia fatto da quel primo, trasformante weekend trascorso a guardare la 24 Ore nel 2001.

"All'epoca, anche l'idea di correre a Le Mans sembrava altamente improbabile, ma se mi aveste detto di fare la transizione e di farlo come donna trans, mi sarei messa a ridere", dice con un altro grande sorriso.

"Quindi, essere arrivati a un punto in cui non solo sembra possibile, ma anche che stia per accadere, è una cosa enorme".

La Martin è perfettamente qualificata per Le Mans, dopo tutto si tratta di resistenza e lei ne ha da vendere.

Fonte: edition.cnn.com