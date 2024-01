Charles Leclerc supera Max Verstappen e vince il Gran Premio d'Austria, riportandosi in corsa per il campionato

Non è stato facile per il pilota della Ferrari, che ha dovuto superare tre volte Verstappen della Red Bull per conquistare il suo primo posto sul podio dal GP d'Australia di aprile.

Nonostante i problemi con l'acceleratore verso la fine della gara, Leclerc è riuscito a resistere, chiudendo con 1,532 secondi di vantaggio sul secondo classificato.

La vittoria pone fine a un periodo di forma scadente per il 24enne, che ha mancato il podio nelle precedenti cinque gare.

Inoltre, riduce a 38 punti il vantaggio di Verstappen in testa alla classifica del campionato piloti, mentre il pilota della Ferrari passa al secondo posto davanti a Sergio Perez della Red Bull.

Dopo la gara, Leclerc ha sottolineato l'importanza della vittoria per lui.

"È stata davvero una bella gara", ha detto un sollevato Leclerc. "Il ritmo c'era, all'inizio abbiamo avuto delle belle lotte con Max e la fine è stata incredibilmente difficile. Ho avuto un problema con l'acceleratore che si bloccava al 20 o al 30% a bassa velocità, quindi è stato molto difficile, ma siamo riusciti a farlo funzionare fino alla fine e sono molto, molto contento".

"Ne avevo decisamente bisogno. Le ultime cinque gare sono state incredibilmente difficili per me, ma anche per la squadra, e dimostrare finalmente che abbiamo il ritmo della macchina e che possiamo farcela è incredibile, quindi dobbiamo spingere fino alla fine".

Avrebbe potuto essere una doppietta Ferrari ma, all'approssimarsi della fine della gara, a 14 giri dalla fine, un incendio è scoppiato sulla vettura di Carlos Sainz a causa di un guasto al motore, ponendo fine alla sua gara prematuramente.

"È difficile trovare le parole giuste", ha scritto Sainz su Twitter. "Un 1-2 era abbastanza semplice ma abbiamo dovuto ritirarci. Abbiamo perso un bel po' di punti per entrambi i campionati, ma mi sento sempre meglio in macchina. Congratulazioni a Charles per la vittoria! Continueremo a spingere".

Nonostante il sostegno di migliaia di tifosi olandesi, Verstappen non è riuscito a conquistare quella che sarebbe stata la terza vittoria consecutiva al Red Bull Ring, perché la velocità di Leclerc era troppo elevata per lui.

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha beneficiato del ritiro di Sainz, passando dalla quarta alla terza posizione.

Nonostante un inizio di stagione tormentato, per il 37enne si tratta del terzo podio consecutivo, grazie al miglioramento rispetto all'ottava posizione di partenza.

Fonte: edition.cnn.com