Charles Leclerc: La Ferrari dà una chance ai giovani con l'astro nascente della Formula 1

Il tre volte campione del mondo Sir Jackie Stewart suggerisce a Leclerc di detronizzare Vettel

Il pilota monegasco è stato acquistato dal boss della Ferrari Sergio Macchione prima della sua morte

Il predecessore Kimi Raikkonen lo avverte di evitare le seccature della Ferrari

Quando Kimi Raikkonen ha firmato per la seconda volta, aveva 34 anni, mentre Sebastian Vettel ne aveva 27 ed era già un nome affermato quando è stato prelevato dalla Red Bull.

Ma con Charles Leclerc hanno rotto gli schemi, il più giovane pilota con i colori della Ferrari dai tempi dell'adolescenza di Ricardo Rodriguez, che come Leclerc è stato indicato come una futura superstar dello sport. Il messicano ha parcheggiato la sua auto in prima fila e non è da escludere che il ventunenne Leclerc possa fare lo stesso nel Gran Premio d'Australia di domenica.

Il tre volte campione del mondo Sir Jackie Stewart sarebbe entrato in Formula 1 dopo la tragica morte di Rodriguez a soli sei gran premi dalla sua carriera ma, con Leclerc, crede che la Ferrari abbia scovato un potenziale campione in divenire.

"Se sarà abbastanza bravo, Leclerc detronizzerà Sebastian Vettel", ha dichiarato Stewart alla CNN alla vigilia dell'inizio della stagione a Melbourne. "Ma per farlo, ha bisogno che la Ferrari produca la macchina giusta. È una questione di tempismo: Lewis Hamilton è il miglior pilota, ma il suo passaggio dalla McLaren alla Mercedes è stato molto azzeccato e, senza di esso, sarebbe stata una storia molto diversa. Leclerc ha bisogno di qualcosa di simile".

Leclerc è, per certi versi, nato per la F1. Il suo luogo di nascita è Monaco, sede del gioiello della corona di questo sport, ed è il figlioccio di Jules Bianchi, che è stato tragicamente l'ultimo pilota di F1 a perdere la vita dopo aver ceduto alle ferite nove mesi dopo l'incidente al Gran Premio del Giappone nell'ottobre 2014.

La tragedia non gli ha impedito di scalare i ranghi giovanili, anche se in un'intervista a The Grid ha ammesso che: "Mi manca come persona, era una persona straordinaria. E ho cercato di fare del mio meglio perché Jules ne fosse orgoglioso".

Non è il momento giusto per Leclerc

Leclerc sa di dover dimostrare il proprio valore anche dopo l'ultima tragedia che ha colpito la squadra: la morte di Sergio Marchionne, amministratore delegato della Ferrari, in seguito a complicazioni dovute a un intervento chirurgico. Era stata un'idea di Marchionne quella di correre il rischio di promuoverlo a pilota da corsa.

Una decisione che è stata messa in discussione da alcuni. L'ex pilota della Ferrari Mario Andretti ha dichiarato a Sky Italia: "Non so se questo sia il momento giusto per Leclerc".

Il punto di svolta per il monegasco agli occhi delle gerarchie è arrivato al Gran Premio dell'Azerbaigian - come la sua gara di casa, Monaco, un circuito cittadino - dove ha concluso al sesto posto una Sauber che realisticamente non avrebbe dovuto essere così competitiva.

Delle 15 gare disputate nella scorsa stagione, è andato a punti in 10 di esse e ha chiuso con 30 punti di vantaggio sul compagno di squadra Marcus Ericsson nella classifica di fine stagione.

Per Esteban Ocon, un posto più in alto nella classifica piloti, al 12° posto a fine stagione, non c'è stata molta sorpresa per l'impressione che ha fatto.

Ocon, che si trova senza pilota nonostante le sue promesse in pista, ha detto: "Charles lotterà sicuramente per il titolo il prossimo anno, almeno per me non sarà una sorpresa".

I due hanno corso insieme per 14 anni; la loro prima uscita in pista in kart li ha visti contendersi la testa della corsa solo per un contatto che li ha costretti al testacoda, un incidente dal quale Leclerc non è riuscito a recuperare il suo kart.

E Ocon ha aggiunto: "Sapevo che avevamo un ottimo talento fin dal primo giorno. È uno dei ragazzi più veloci in circolazione. So che lo dimostrerà l'anno prossimo".

Il modo in cui questa velocità si manifesterà è un'altra questione. La Ferrari ha sempre avuto un numero 1 sia con Michael Schumacher che, più recentemente, con Sebastian Vettel.

Kimi Raikkonen, con cui Leclerc ha scambiato il sedile, è stato felice di svolgere il ruolo di No2 soprattutto nei confronti del suo caro amico. Leclerc non lo farà, dando vita a un'appassionante lotta tra squadre.

Cosa questo comporti per Vettel e per una Ferrari già in crisi dopo la morte di Marchionne e l'improvvisa partenza del boss della scuderia Maurizio Arrivabene nella scorsa stagione è un'altra questione.

Un supercampione del futuro

Nicolas Todt gestisce Leclerc e, in quanto figlio dello storico boss della Ferrari Jean Todt, ora presidente della FIA, conosce bene la politica del Cavallino Rampante.

Todt Jr si è limitato a consigliare al suo assistito di avere pazienza e di essere in grado di gestire l'eventuale delusione di una sconfitta.

Il pilota più giovane a entrare in Ferrari prima di Leclerc è stato Felipe Massa, 25 anni, ancora una volta dopo essere stato provato e riprovato alla Sauber. Allora Massa aveva tre stagioni di esperienza, Leclerc solo una, ma il brasiliano prevede che l'ultimo arrivato in Ferrari possa diventare "un supercampione in futuro".

Raikkonen può avere la reputazione di essere occasionalmente selvaggio, ma è sagace nel capire come Leclerc, da tempo parte dell'accademia dei piloti Ferrari, debba gestire la sua nuova squadra.

Il finlandese ha parlato di "seccature" alla Ferrari, limitandosi a consigliare al suo sostituto di "non farsi disturbare".

Se alcuni ritengono che Vettel sia l'uomo giusto per riportare in auge i giorni di gloria, Leclerc rappresenta per lo meno un piano B interessante.

Ventuno anni fa, l'età di Leclerc, la Ferrari aveva fatto una scommessa simile con Gilles Villeneuve. Due anni dopo era campione del mondo. Quale possibilità di ripetizione con Leclerc?

