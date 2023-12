Charles Leclerc dice che l'"inizio di stagione da sogno" della Ferrari "è una sensazione incredibile" dopo le recenti difficoltà della squadra

Dopo aver debuttato in Formula Uno nel 2018, il giovane prodigio monegasco ha attraversato un periodo difficile dal suo passaggio alla Ferrari nel 2019. Due vittorie all'inizio della sua carriera hanno alimentato le speranze e le aspettative che l'iconica squadra in rosso non fosse troppo lontana dal vincere il primo titolo di campione piloti dopo Kimi Räikkönen nel 2007.

Tuttavia, dopo un 2019 frustrante e un 2020 ancora peggiore - che ha visto Leclerc chiudere con un misero ottavo posto nella classifica piloti e la Ferrari sesta nel campionato costruttori - hanno cominciato a serpeggiare dubbi sulla possibilità che la Ferrari potesse fornire alla sua giovane stella una vettura degna delle sue capacità.

Ma in questa stagione tutto è cambiato.

Leclerc sta guidando un'auto che è abbastanza buona da poter competere seriamente in ogni gara e, sebbene sia ancora presto, forse anche nel campionato mondiale.

Il talento del ventiquattrenne Leclerc, ovviamente, è anche abbastanza buono, ma non è mai stato in discussione.

Nonostante il deludente sesto posto ottenuto nell'ultimo Gran Premio dell'Emilia Romagna, Leclerc guida la classifica piloti con 86 punti dopo quattro gare, con 27 punti di vantaggio sul campione in carica di F1 Max Verstappen, secondo.

"Gli ultimi due anni sono stati molto, molto difficili perché quando sono arrivato in Ferrari nel 2019, avevamo una macchina che era in grado di vincere le gare in alcune occasioni e ho vinto le mie prime due gare nel 2019", dice Leclerc ad Amanda Davies della CNN prima del Gran Premio di Miami.

Poi nel 2020 e nel 2021 ti ritrovi con una macchina che fatica molto di più e ti ritrovi a lottare per il sesto-decimo posto ogni volta che fai un weekend perfetto, il che probabilmente non è così eccitante e [è] difficile da accettare, ma come squadra penso che lo abbiamo accettato e abbiamo lavorato nel miglior modo possibile per tornare al top quest'anno".

Avevamo molte speranze per quest'anno e abbiamo lavorato per tornare ai vertici e vedere finalmente che tutto il lavoro fatto negli ultimi anni in questa situazione difficile in cui ci siamo trovati sta dando i suoi frutti, è una sensazione ancora più straordinaria".

"È fantastico essere in testa al campionato, ma siamo anche consapevoli che il campionato è molto lungo e che dovremo lavorare duramente per mantenere questa posizione, ma per ora è un inizio da sogno. Siamo tutti molto felici e stiamo lavorando più duramente che mai per mantenere questa posizione".

Dopo due anni di mediocrità - Leclerc ha chiuso la scorsa stagione al settimo posto e la Ferrari al terzo, a quasi 300 punti dalla Mercedes campione dei costruttori - sarebbe stato facile disilludersi.

Leclerc ammette che mesi di duro lavoro, mai premiato con qualcosa di meglio di un piazzamento a metà classifica, hanno pesato sulla squadra, ma è pieno di elogi per come la Ferrari ha gestito questi momenti difficili.

"Voglio dire, è difficile", ricorda Leclerc di quel periodo. Naturalmente ci sono momenti in cui ci si sente giù, ma ogni volta che mi sentivo giù pensavo solo al 2019 e a come ci si sentiva a vincere e questo mi dava una motivazione in più per tornare al lavoro e lavorare più duramente che mai, per pensare ai giorni belli che ci saranno dopo se faremo un buon lavoro".

"Penso che tutti i membri della squadra abbiano avuto questa mentalità e non abbiano mai perso la fiducia e la motivazione, quindi abbiamo avuto il giusto approccio".

Mai dare per spacciati

Uno dei maggiori shock di questa stagione sono state le difficoltà della Mercedes.

La squadra aveva vinto il record di otto campionati costruttori consecutivi e si era assicurata sette titoli piloti di fila prima che Verstappen rovinasse la festa nel frenetico finale della scorsa stagione.

Sia Lewis Hamilton che George Russell non sono riusciti ad abituarsi alla nuova vettura Mercedes quest'anno, con il sette volte campione del mondo particolarmente in difficoltà.

Russell si trova attualmente al quarto posto e Hamilton al settimo, con solo due terzi posti a testimonianza dei loro sforzi in questa stagione.

Leclerc, tuttavia, sa fin troppo bene quanto sia stata forte la Mercedes in questo sport e, nonostante Hamilton abbia già dato per spacciata questa stagione, è cauto nel mettere il chiodo finale sulla loro bara troppo presto.

"Non li escludo mai perché sono una squadra molto forte e lo hanno dimostrato in passato, ma è anche vero che stanno lottando dall'inizio della stagione", dice Leclerc. Sembra che abbiano problemi piuttosto grandi che richiederanno un po' di tempo prima di essere risolti".

"Quindi non so, forse non per il campionato quest'anno, ma sono abbastanza sicuro che saranno in grado di vincere qualche gara a un certo punto della stagione".

Il drammatico finale della scorsa stagione, in cui il titolo è stato deciso all'ultimo giro dell'ultima gara, è stato un gradito cambiamento per i fan della F1, che nelle ultime stagioni hanno assistito a poco più che a processioni della Mercedes.

L'inizio di quest'anno ha già fatto sperare i fan di poter assistere a un'altra emozionante corsa a due, ma Leclerc ritiene che ci siano più piloti in grado di vincere il campionato rispetto a lui e Verstappen.

"Checo [Perez] è molto vicino", dice Leclerc, riferendosi al pilota della Red Bull. "Carlos [Sainz Jr.] è stato sfortunato e forse ora ci sta arrivando anche lui, ma credo che sarà tra noi quattro", ha aggiunto Leclerc del suo compagno di squadra alla Ferrari.

"Entrambe le squadre sono molto competitive. Tutti i piloti sono molto, molto competitivi, quindi per ora vedo una lotta tra Red Bull e Ferrari e non solo tra me e Max".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com