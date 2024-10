Charles King interrompe le sue sedute di terapia per il cancro.

Dal nuovo anno, il re Carlo sta seguendo una terapia per un cancro non identificato. Il 73enne sospenderà momentaneamente la terapia a causa di un prossimo viaggio ufficiale con un programma fitto.

Secondo il "Daily Mail", il re Carlo III potrebbe sospendere la sua terapia contro il cancro per il suo viaggio in Australia e Samoa, a partire dal 18 ottobre. Il quotidiano britannico riporta che i medici del re hanno dato il loro consenso per questa sospensione temporanea. Sua moglie Camilla lo accompagnerà a Sydney e Canberra, da dove si recheranno poi a Samoa, nell'oceano Pacifico, per un incontro dei leader del Commonwealth. Il ritorno nel Regno Unito è previsto per il 26 ottobre.

Secondo le fonti, Carlo e Camilla avranno un programma di almeno dieci impegni al giorno, con un solo giorno di riposo in dieci giorni. Gli insider rivelano che il programma è stato pianificato in collaborazione con i medici del re, tenendo presente la sua convalescenza.

Come riportato, il re Carlo continuerà la sua terapia contro il cancro fino alla partenza, seguita da una breve pausa durante il viaggio all'estero. Al ritorno, riprenderà subito la terapia, come riportato dal "Daily Mail".

"Segni positivi per la sua salute"

Il re Carlo sarebbe stato diagnosticato con un tipo sconosciuto di malattia dopo un'operazione alla prostata all'inizio dell'anno. Da allora, avrebbe ricevuto trattamenti settimanali. Il fatto che il re intraprenda un viaggio di undici giorni tra le terapie non solo è un segno positivo per la sua salute, ma dimostra anche la sua dedizione dopo la diagnosi, come ha sottolineato il "Daily Mail".

La fiducia del re nei suoi medici è evidente nella sua decisione di modificare il suo stile di vita. Contrariamente al suo presunto vizio di tutta la vita, il re Carlo ora pranza ogni giorno. In precedenza, avrebbe saltato il pranzo come un lusso, essendo vincolato dal suo calendario impegnativo. Ora, il monarca mangia a pranzo, a malincuore, su suggerimento dei suoi medici per aumentare i suoi livelli di energia durante la terapia.

In modo interessante, il re Carlo ha optato per un piatto alla moda dei Gen Z: l'avocado. Ma non sul pane tostato, ne mangia metà al giorno, come ha riferito una fonte al "Daily Mail". Dopo anni senza pranzo, è consigliabile non esagerare.

La famiglia reale britannica, compreso il re Carlo e sua moglie Camilla, si accinge a intraprendere un viaggio ufficiale in Australia e Samoa, che potrebbe vedere una sospensione temporanea della terapia contro il cancro del re a causa del suo programma fitto. Nonostante la sua diagnosi e la terapia in corso, il fatto che il re Carlo possa viaggiare e mantenere un programma così impegnativo viene visto come un segno positivo per la sua salute.

