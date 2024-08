- Channing Tatum spera in un film di Gambit.

Channing Tatum (44) avrà mai il suo film "Gambit"? La star di Hollywood e fidanzato di Zoe Kravitz (35) ha da tempo desiderato un film solista come il mutante lanciatore di carte. Nel recentissimo "Deadpool & Wolverine", Tatum ha finalmente potuto interpretare il personaggio sul grande schermo. In un evento hollywoodiano organizzato dalla rivista del settore "Variety", Tatum è stato chiesto se voleva il suo film "Gambit", a cui ha risposto: "Spero proprio di sì".

Channing Tatum ha lavorato per cinque anni al suo progetto dei sogni

Tatum interpreta il mutante in alcune scene dell'ultimo film Marvel "Deadpool & Wolverine". Ma aveva desiderato un'apparizione cinematografica incentrata sul personaggio per anni. Nel 2014, Tatum si è impegnato per il progetto, ma registi come Doug Liman (59) o il maestro di "Pirati dei Caraibi" Gore Verbinski (60) sono entrati ed usciti, e quando Disney ha acquistato ufficialmente 21st Century Fox nel 2019, il progetto era morto.

Ora, Tatum ha detto ai dirigenti di Marvel e Disney, che ora detengono i diritti del personaggio, che vuole di nuovo un film solista. "Certo, l'ho detto. Lo dico da 10 anni", ha spiegato Tatum, aggiungendo: "È nelle mani di Bob Iger e Kevin Feige. Sto pregando".

Le dichiarazioni di Tatum sono state fatte ai margini della première del suo nuovo film "Blink Twice", diretto dalla sua partner Kravitz. Nel film, interpreta un miliardario della tecnologia che vola su un'isola privata con gli amici e un gruppo di belle donne. Ma gli eventi prendono una piega scioccante dopo che il gruppo ha consumato droga e alcol per ore. Il thriller uscirà nei cinema tedeschi il 22 agosto.

