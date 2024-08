- Channing Tatum si impegna a indossare solo magliette di nuovo acquisto per un anno

U.S. attore Channing Tatum confessa di aver indossato per un anno intero fresche e nuove magliette bianche per evitare di fare il bucato. "Il bucato, amico, non lo sopporto, lo odio più di qualsiasi altra cosa," ha confessato il 44enne alla rivista maschile "GQ".

Non aveva una data precisa in mente, ma era intorno al 1999 o 2000. Si ricordava solo che era stato un "anno fantastico". È stato allora che ha dichiarato il "Anno della Maglietta Bianca Fresca Non Lavata". "Ho saltato il bucato quell'anno e ho semplicemente indossato magliette bianche appena acquistate", ha condiviso.

L'ultimo film di Tatum, "Blink Twice", uscirà nei cinema il 22 agosto. A fargli compagnia in questo esordio alla regia dell'attrice americana Zoeë Kravitz ci sarà l'attrice Naomi Ackie.

In conversazione con "GQ", Tatum ha espresso il suo disprezzo per il bucato ammettendo, "Non mentirò, non lo sopporto, lo odio più di qualsiasi altra cosa". Divertito dalla sua situazione, Tatum ha scherzosamente chiamato il 1999 o 2000 l'"Anno della Maglietta Bianca Fresca Non Lavata", preferendo indossare magliette bianche appena comprate invece di fare il bucato.

Leggi anche: