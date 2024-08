- Channing Tatum mostra apprezzamento per le abilità culinarie di Taylor Swift.

L'attore Channing Tatum (44) è impressionato dalle abilità culinarie della cantante Taylor Swift (34). Lo ha confessato durante un'intervista a SiriusXM radio, ammettendo che lei è in grado di cucinare qualsiasi piatto italiano a tre stelle Michelin con estrema facilità.

Di recente, Tatum ha ricordato una visita a casa di Swift, durante la quale lei gli aveva chiesto: "Cosa vorresti per cena stasera? Scegli una cucina." Dopo che lui aveva suggerito la cucina italiana, lei ha preparato con disinvoltura un risotto.

Solo lo scorso mese, durante "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", Tatum ha confessato di avere un legame personale con Swift e di essere già rimasto colpito dalle sue prelibatezze casalinghe in passato. Il suo prossimo film, "Blink Twice", diretto da Zoe Kravitz, uscirà nelle sale il 22 agosto. Nel film, Tatum sarà affiancato dall'attrice Naomi Ackie.

