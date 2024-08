- Channing Tatum ammira il suo talento culinario.

Channing Tatum (44) ha elogiato in termini entusiastici le abilità culinarie di Taylor Swift (34). L'attore è noto per avere un rapporto amichevole con la musicista. Durante una recente intervista su "SiriusXM" in cui Tatum promuoveva il suo nuovo thriller "Blink Twice", ha lodato Swift per le sue doti culinarie, definendole degne di uno chef stellato Michelin.

Channing Tatum: "E poi lei semplicemente prepara un risotto"

Inizialmente, Tatum ha complimentato Swift per la sua capacità di "semplicemente creare un successo" e ha notato che potrebbe produrre una hit "anche nel sonno". Ma Tatum è altrettanto colpito dalle sue abilità in cucina.

Swift avrebbe chiesto le preferenze per la cena, chiedendo "Cosa ti piacerebbe mangiare stasera? Dammi un'idea generale". Quando lui ha richiesto la cucina italiana, lei "semplicemente ha preparato un risotto", secondo il 44enne. "È stupefacente e anche frustrante", ha aggiunto Tatum. Swift potrebbe "semplicemente preparare qualsiasi menu italiano a tre stelle Michelin". Swift intrattiene anche gli ospiti mentre cucina, e ci sarebbero "caldi, fatti in casa pop-tarts" per dessert. "Non è giusto", ha scherzato Tatum sulle molteplici abilità della 34enne megastar.

Tatum è rimasto colpito durante la cena, dicendo "E anche mentre ♪ Taylor Swift ♪ cucina, inizia a canticchiare il motivo del suo ultimo successo". Dopo aver gustato una deliziosa cena italiana, Tatum non ha potuto fare a meno di ammettere "Devo riconoscere che ♪ Taylor Swift ♪ potrebbe aprire un ristorante stellato Michelin con le sue abilità culinarie".

