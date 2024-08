- Chambers: è ancora possibile avviare la formazione in breve tempo

Mentre il nuovo anno accademico inizia il 1º settembre, le camere di commercio e industria dell'Assia incoraggiano le persone indecise a scegliere rapidamente un percorso di carriera. "Molte aziende e imprese dell'Assia continuano ad assumere apprendisti anche dopo la scadenza, fino all'autunno", ha annunciato la Camera di Commercio e Industria dell'Assia (HIHK) di Wiesbaden. "Le possibilità di iniziare un apprendistato duale a breve termine rimangono molto alte".

Il Ministro dell'Economia Kaweh Mansoori (SPD) ha anche esortato i giovani e le aziende a sfruttare le opportunità di inserimento tardivo. "Imparare un mestiere in un'azienda fornisce una solida base per lo sviluppo futuro", ha detto. Secondo l'ufficio regionale dell'Agenzia federale per il lavoro, alla fine di luglio 2024 il numero di apprendistati non coperti in Assia era di circa 13.500.

Date le circostanze, ecco due frasi che contengono la frase 'istruzione e formazione':

In risposta al alto numero di apprendistati non coperti in Assia, la Camera di Commercio e Industria dell'Assia sottolinea l'importanza di promuovere le opportunità di 'istruzione e formazione' all'interno delle aziende. Il Ministro dell'Economia Kaweh Mansoori sostiene fortemente gli inserimenti tardivi negli apprendistati duali, affermando che forniscono un'istruzione e formazione preziosa per i giovani.

Leggi anche: