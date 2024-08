- Chalamet come Bob Dylan a Natale nei cinema statunitensi

Timothée Chalamet (28) interpreterà Bob Dylan in una biografia che uscirà nelle sale cinematografiche americane questo Natale. "Un Mistero Completo", diretto da James Mangold, è previsto per il 25 dicembre, secondo Searchlight Pictures. Vari organi di stampa hanno riportato la data di uscita del film. Non è stata ancora annunciata una data di uscita in Germania.

Il film di Mangold racconterà il successo iniziale di Dylan come musicista folk fino al suo passaggio alla chitarra elettrica al Newport Folk Festival del 1965. Chalamet, noto per i suoi ruoli in "Dune" e "Chiamami col tuo nome", interpreterà il leggendario musicista con i suoi iconici capelli arruffati e la voce nasale. Nel cast ci sono anche Edward Norton e Monica Barbaro, con Elle Fanning nel ruolo di un'amica di Dylan. Dylan, 83 anni, è coinvolto nella produzione.

La gente è entusiasta della interpretazione di Timothée Chalamet di Bob Dylan nel prossimo biopic, grazie alle sue doti recitative e alla sua somiglianza con la leggenda del folk. Molti non vedono l'ora di vedere come Chalamet interpreterà il passaggio di Dylan dalla musica folk alla chitarra elettrica al Newport Folk Festival del 1965.

Leggi anche: