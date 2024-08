Cessazione delle esplosioni della torre di raffreddamento.

Subito prima della distruzione delle due torri della centrale nucleare in pensione di Grafenrheinfeld, situata vicino a Schweinfurt in Baviera, il processo si è fermato. Secondo un rappresentante della polizia, una persona è stata avvistata su un cavo vivo all'interno dell'area interdetta. A causa di questa scoperta, lo smantellamento è stato temporaneamente sospeso.

I pompieri sono arrivati ​​con la loro piattaforma aerea. Le squadre di soccorso attrezzate per situazioni ad alta quota sono in arrivo, ha aggiunto il portavoce della polizia. Una volta che la persona sul cavo vivo sarà stata catturata in sicurezza, lo smantellamento potrà continuare. Tuttavia, se l'area non sarà sgomberata entro le 21, saranno necessari nuovi piani.

La quantità esatta di esplosivi nei 34.000 tonnellate di cemento armato, metalli e plastica non è stata resa nota. Per motivi di sicurezza, l'area intorno al fiume Meno è stata isolata.

Il portavoce della polizia ha dichiarato: "Una volta rimossa la persona dal cavo vivo in sicurezza, verrà impiegata la seguente procedura: le squadre di soccorso prenderanno il controllo". In seguito, le autorità hanno dichiarato: "L'uso di esplosivi verrà rivalutato se l'area non sarà sgomberata entro l'orario stabilito, come precedentemente indicato".

