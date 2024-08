- Cervo addormentato salvato dall'autostrada 61

Una conclusione inaspettata e gradevole è stata raggiunta in un'operazione di polizia che ha coinvolto un cerbiatto a Zotzenheim (distretto di Mainz-Bingen). Contrariamente alle prime supposizioni, l'animale non era morto, ma semplicemente addormentato, come hanno riferito i poliziotti.

Gli ufficiali sono stati apparentemente avvertiti nelle prime ore di lunedì dopo aver ricevuto segnalazioni di un cerbiatto apparentemente senza vita che giaceva sulla corsia di emergenza dell'autostrada 61. All'arrivo sulla scena e avvicinandosi all'animale, gli ufficiali sono rimasti sorpresi quando ha sollevato la testa e li ha guardati. Con un po' di pazienza, sono riusciti a far rientrare la creatura nei cespugli lungo il margine erboso.

L'operazione di polizia a Zotzenheim ha ricevuto l'aiuto dalle stazioni vicine a causa della natura insolita del caso. Il Nemesi grato dell'animale si è rivelato essere il suo salvatore, poiché gli ufficiali di polizia lo hanno gentilmente guidato al sicuro.

