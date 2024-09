cerimonie di lutto condotte per lo studente adolescente e insegnante di matematica che è morto a colpi di arma da fuoco in una scuola secondaria georgiana.

Un gruppo di persone, composto da parenti stretti e conoscenti di Mason Schermerhorn, 14 anni, e Cristina Irimie, 53 anni, si è riunito per porgere l'ultimo saluto in due distinti servizi pomeridiani.

Queste persone facevano parte dei quattro individui che hanno perso la vita il 4 settembre ad Apalachee High School, a causa di un individuo armato di fucile d'assalto. Oltre a Irimie e Schermerhorn, un altro insegnante e otto studenti sono rimasti feriti.

Il servizio ortodosso rumeno dedicato a Irimie è stato caratterizzato da inni e canti, e si è svolto alternando inglese e rumeno. Il sacerdote officiate ha dichiarato: "Ci siamo riuniti oggi per pregare per un'anima nobile. I familiari in lutto, gli amici, i colleghi e molte persone in tutto il paese e oltre piangono la perdita di una cara moglie, figlia, sorella, zia, amica, parrocchiana, collega, insegnante e concittadina".

C'è stata una grande partecipazione al servizio commemorativo di Schermerhorn, tenuto in un centro civico a Jefferson. La famiglia di Mason ha richiesto che i partecipanti indossassero il rosso, il suo colore preferito.

Secondo il suo necrologio, Mason amava giocare ai videogiochi, era appassionato di Disney e LEGO e adorava trascorrere del tempo con la sua famiglia. Un vicino, Tommy Pickett, ha ricordato il suo cambiamento negli ultimi dieci anni, da un curioso bambino a un teenager sempre allegro.

Irimie era nota per insegnare danza ai bambini insieme all'algebra e per essere un membro attivo della comunità rumena di Atlanta. Il suo servizio funebre si è tenuto in una funeraria a Buford, seguito da un pasto commemorativo alla Chiesa Ortodossa Rumena di Saints Constantine and Helen.

I funerali offrono un'altra occasione agli studenti e al corpo docente di Apalachee High School, composto da 1.900 studenti, per esprimere il loro dolore. Mentre le altre scuole della contea di Barrow hanno riaperto la scorsa settimana, non è stata ancora fissata una data per il ritorno degli studenti di Apalachee High School.

Un funerale privato si è tenuto lo scorso fine settimana per Richard Aspinwall, 39 anni, insegnante di matematica e coordinatore difensivo della scuola. Aspinwall, insieme a Schermerhorn, Irimie e Christian Angulo, 14 anni, era tra coloro che sono stati uccisi nell'attacco.

Il funerale di Angulo è stato fissato per venerdì in una chiesa.

Le autorità locali hanno incriminato un ragazzo di 14 anni, Colt Gray, per omicidio in relazione ai

Leggi anche: