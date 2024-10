Cerco uno scherzo divertente che coinvolga scintilla

Con l'esordio di "Dov'è Wanda", la prima serie tedesca di Apple TV+ con Heike Makatsch e Axel Stein, i genitori cercano la loro figlia scomparsa. La serie, ambientata in una cittadina tedesca, utilizza la sorveglianza del vicinato per scovare potenziali sospetti. Nonostante sia stata definita una "commedia nera", non riesce a suscitare interesse.

Nella miniserie tedesca "Dov'è Wanda", ora disponibile su Apple TV+, gli spettatori si aspettano qualcosa di straordinario. Purtroppo, questo non è il caso. Ambientata nella cittadina immaginaria di Sundersheim, la storia si svolge durante il festival di Nuppelwokken, in cui si dice che giovani donne vengano rapite da un mostro della foresta locale. Durante questa edizione del festival, la teenager Wanda Klatt (Lea Drinda) scompare e gli sforzi della polizia per trovarla falliscono. months after, Carlotta (Heike Makatsch) e Dedo (Axel Stein), con l'aiuto del loro figlio tecnologico Ole (Leo Simon), intraprendono la loro own investigation to find Wanda, using surveillance in their neighbors' homes.

Sottoposti a scrutinio...

Mentre seguono gli indizi, i Klatt sospettano che Wanda sia stata segregata nei loro dintorni da un vicino. Si travestono da tecnici di test dei rilevatori di fumo con indosso abiti e cappelli arancioni e installano segretamente delle telecamere. A casa, una parete di schermi consente loro di monitorare le attività dei vicini, sia criminali che strane. La storia è narrata da Wanda stessa, ma non mantiene le aspettative.

Come "commedia nera", l'intricato mix di dialoghi arguti, momenti strani e dramma della scomparsa di un bambino non riesce a catturare. Anche se Apple ha investito molte risorse in questa serie, la sua produzione brillante non può compensare le numerose incongruenze logiche, battute fiacche e dialoghi insipidi. Ad esempio, è probabile che i genitori della ragazza scomparsa possano evitare di essere riconosciuti da tutta la città semplicemente indossando tute e cappelli colorati?

Il mistero persiste - "Dov'è Wanda" dovrebbe essere una critica ai media, un commento sociale o un'interpretazione artistica? L'overlap si allontana dalla coerenza, lasciando il pubblico confuso. Alcune apparizioni stellari di Palina Rojinski come casalinga provinciale e Devid Striesow con i baffi forniscono un breve intrattenimento, mentre altri attori famosi come Nilam Farooq, Nikeata Thompson, Joachim Kröl e Kostja Ullmann supportano il cast. Tuttavia, nemmeno le prestazioni degli attori non aggiungono sostanzialmente dimensionalità ai loro personaggi, in particolare Carlotta, Dedo e Ole. La serie suggerisce dibattutamente che i suoi temi ricorrenti e il messaggio avrebbero dovuto generare maggiore complessità sia nella sceneggiatura che nello sviluppo dei personaggi.

"Dov'è Wanda" ha un pedigree ben stabilito dietro le quinte, con Christian Ditter, Tobi Baumann e Facundo Scalerandi in prima linea nella direzione. Hanno una storia di serie di successo che hanno entusiasmato il pubblico, tra cui "Biohackers", "Faking Hitler" e "Come vendere droga online (velocemente)". Lo scrittore Oliver Lansley proviene dalla scena umoristica britannica di successo, ma il suo contributo non si traduce nello stesso successo in "Dov'è Wanda". La serie è stata ideata dal noto regista Zoltan Spirandell, il che solleva una domanda cruciale per i creatori: perché hanno sbagliato e creato un punto basso invece che un punto alto in questo mercato di serie tedesche? È deludente sapere che un simile potenziale, sviluppato per Apple TV+, è stato sprecato. I primi due episodi di "Dov'è Wanda" sono ora disponibili per la visione, con nuovi episodi in uscita settimanalmente.

