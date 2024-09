Cercate la nonna tedesca e il bambino

Dopo le intense piogge in Toscana, le squadre di soccorso italiane stanno cercando una nonna e il suo nipote neonato, creduti di origine tedesca. Il neonato e la nonna sono scomparsi da lunedì sera a Montecatini Val di Cecina, come annunciato dai vigili del fuoco su X. I genitori del bambino e il nonno sono riusciti a trovare riparo sul tetto della loro casa in affitto quando il torrente Sterza si è trasformato in un fiume furioso a causa delle piogge abbondanti.

Le ricerche proseguono attivamente con sommozzatori, elicotteri, droni e cani da ricerca, come riferito dai vigili del fuoco su X. Un portavoce dei vigili del fuoco ha dichiarato all'agenzia di stampa italiana ANSA che i dispersi sono turisti tedeschi. Secondo il sindaco di Montecatini Val di Cecina, Francesco Auriemma, come riportato dal quotidiano "Corriere della Sera", l'acqua delle inondazioni ha strappato il bambino dalle braccia della nonna. Nel tentativo eroico di salvare il bambino, anche lei è stata trascinata via.

L'Italia ha subito numerosi inondazioni questo mese. Gli esperti attribuiscono questo alla crisi climatica antropogenica, che sta rendendo le tempeste più frequenti e intense.

