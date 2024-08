- Cercare un'acqua è "lavoro contro il tempo"

Ricerca di Persone Intrappolate, Come nel Caso dell'Hotel Crollato a Kröv nel Reno-Palatinato, Presenta Sfide Uniche per le Squadre di Soccorso

Inizialmente, l'obiettivo principale in questi casi è stabilire il contatto con le persone intrappolate, ha dichiarato Michael Walsdorf, portavoce dell'associazione regionale THW dell'Assia, Reno-Palatinato e Saarland, in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca. Lui stesso ha partecipato ad un'operazione di soccorso dopo un terremoto come soccorritore.

Localizzazione delle Persone

All'inizio, i cani da soccorso vengono inviati tra le macerie per localizzare le persone intrappolate. Se trovano qualcuno, lo segnalano abbaiando. Nel frattempo, le squadre di soccorso esaminano la struttura dell'edificio, chiedendosi: com'era la casa prima del crollo e com'è ora? Quali stanze potrebbero essere nell'area in cui i cani hanno trovato persone intrappolate? Che ora e che giorno era quando è avvenuto il crollo? Le persone stavano dormendo o erano insieme - e se sì, dove?

Per avere un'immagine più precisa, vengono anche interrogati i testimoni oculari, come i vicini, sulla situazione al momento del crollo.

Stabilire il Contatto con i Trappolati

Successivamente, si verifica come gli aiutanti possono raggiungere le persone. Tentano innanzitutto di stabilire il contatto con cautela entrando tra le macerie per evitare ulteriori crolli e cercando di comunicare con le persone intrappolate gridando.

Viene utilizzata una cosiddetta "camera di ricerca" - una telecamera con microfono e altoparlante fissati a una pertica telescopica - per cercare cavità. "Si spinge la telecamera nelle cavità per vedere: c'è qualcuno lì? C'è qualcuno sotto le macerie?" ha detto il portavoce. Con le persone intrappolate che rispondono, il contatto viene mantenuto tramite l'interfono. Se questo ha successo, vengono fornite anche bevande alle vittime.

Situazione Spesso "Come Giocare a Mikado"

Poiché la pila di macerie è solitamente molto fragile, è necessario esercitare la massima cautela. Rimuovere le macerie dall'esterno non è possibile, poiché è troppo pericoloso. "È come giocare a Mikado, ma a differenza di quando si gioca a Mikado, non si può vedere dove si trova l'asticella dell'altro, e non si può vedere con l'edificio. Sì, e se poi si rimuove qualcosa, si scuote la struttura e allora qualcosa potrebbe crollare", ha detto Walsdorf.

Invece, gli aiutanti devono talvolta scavare manualmente per raggiungere le persone intrappolate, orizzontalmente o verticalmente - ad esempio, creando buchi nei muri e nei soffitti crollati. Questo viene fatto per creare un percorso verso le persone intrappolate. Ciò richiede molto tempo e lavoro. "Può richiedere 24 ore o più per attraversare. Ma è il modo più sicuro per far uscire le persone vive", ha detto Walsdorf. Poiché i parenti vengono solitamente assistiti e accuditi in un luogo separato, gli aiutanti possono lavorare indisturbati, come è avvenuto a Kröv. La maggiore sfida per le squadre di soccorso è "lavorare contro il tempo".

Al piano terra dell'hotel è crollato un piano tarda la sera di martedì, causando due morti, una donna nata nel 1961 e un uomo. Tra i soccorriti c'erano un bambino di due anni e sua madre.

L'agenzia di stampa tedesca ha riferito che Michael Walsdorf, portavoce dell'associazione regionale THW dell'Assia, Reno-Palatinato e Saarland, ha dichiarato che stabilire il contatto con le persone intrappolate è cruciale nelle operazioni di soccorso. Durante queste operazioni, l'agenzia di stampa tedesca ha anche coperto l'uso di una camera di ricerca da parte delle squadre di soccorso per localizzare e comunicare con le persone intrappolate tra le macerie.

Leggi anche: