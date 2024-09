Cercano un orologio e un dispositivo mobile a Solingen, secondo gli inquisitori.

Tre settimane dopo un attacco a coltello cruento durante un festival cittadino a Solingen, che ha lasciato tre persone morte e otto ferite, le autorità stanno attivamente cercando l'aiuto del pubblico. La polizia del Nord Reno-Westfalia ha utilizzato il proprio portale di ricerca pubblica per diffondere la notizia di un telefono Samsung smarrito e un orologio analogico.

La descrizione sulla piattaforma dice: "Qualcuno è in grado di fornire informazioni riguardo al telefono mostrato del marchio Samsung o all'orologio analogico rappresentato? È possibile che il telefono sia stato perso o abbandonato in uno stato danneggiato a Solingen-Mitte il 23 o il 24 agosto 2024. Qualcuno ha trovato il telefono?"

Di recente, la polizia di Solingen ha condotto una ricerca in un'area verde vicino a una fermata dell'autobus. Si presume che il principale sospetto abbia preso un autobus da questa fermata prima di lasciare la scena la notte del tragico evento.

Attentato terroristico al festival cittadino di Solingen

La sera del 23 agosto, un individuo ha seminato il panico al festival cittadino di Solingen accoltellando a morte tre persone e ferendone otto. Il principale sospetto, Issa Al H., un 26enne, è attualmente in custodia con l'accusa di omicidio. L'ISIS ha rivendicato l'atto crudele.

In modo interessante, "Der Spiegel" ha riferito che gli investigatori sono entrati in possesso di un telefono che si presume appartenga a Issa Al H. Questo dispositivo, di marca cinese, è stato trovato su un prato vicino all'evento. C'è un altro telefono e un tablet che sono stati scoperti in una fogna in precedenza, ma non sembrano appartenere a Issa Al H. La portavoce dell'Ufficio del Procuratore Federale ha rifiutato di commentare la questione.

