Il tredicesimo giorno, ci siamo trovati immersi nell'accampamento della giungla.

L'ultimo episodio di "Sono un famoso... Fammene uscire!" (in streaming ora su RTL+, in onda domani su RTL) ha riservato una grossa sorpresa ai concorrenti sopravvissuti della giungla. Questa sorpresa era legata alla partenza di una vera leggenda della giungla che non è riuscita a trattenere le lacrime alla fine dell'episodio. Era convinta di arrivare alla finale per tutto l'episodio.

Thorsten Legat era sicura di arrivare alla finale

Torniamo all'inizio di questo nuovo episodio della giungla: Thorsten Legat (55) torna al campo con buone notizie - otto su nove stelle. Ma c'è di più: "Non posso dire l'altra cosa." È una tattica per creare confusione e malcontento tra i concorrenti della giungla. "Ho creato un po' di incertezza perché volevo. Volevo dare a tutti una sveglia," spiega. Diventa chiaro che questa leggenda della giungla ha finalmente accelerato e ha messo gli occhi sul suo più grande competitor, Eric Stehfest (35), nonostante "lo ami profondamente nel mio cuore." Si giustifica come stratega: "È così che sono."

I residenti del campo concordano al giorno 13 che "qualcuno deve lasciare oggi." Ma prima che il duello inizi, Kader Loth (51) augura una convivenza pacifica nel campo: "Se qualcuno deve andare oggi, passiamo queste ultime ore in pace."

Kader e Danni Büchner (46) contribuiscono all'armonia intorno al falò con la loro caccia al tesoro riuscita. Loro completano il compito insieme su un veicolo a pedali, risolvendo domande per riempire un secchio d'acqua sulla loro testa, che poi versano in un tubo per trasportare la chiave del tesoro dal basso verso l'alto.

Nel frattempo, Elena Miras (32), Sarah Knappik (37), Mola Adebisi (51), e Gigi Birofio (25) discutono di ruoli di genere moderni e datati, emancipazione e madri single. La conversazione diventa accesa, con Mola che sembra trovarsi in una situazione difficile. Seguono scoppi emotivi da parte di Elena, che parla di sua figlia con l'ex concorrente di "Sono un famoso... Fammene uscire" Mike Heiter (32), che apparentemente non vuole avere molto a che fare con sua figlia, mentre il suo attuale partner fa da figura paterna per sua figlia.

Kader Loth e Danni Büchner mostrano la loro forza femminile

Con la forza femminile unita, Kader e Danni completano con successo il compito e portano il pesante tesoro indietro al campo, a delizia di tutti gli altri. Dopo che tutti rispondono correttamente alla domanda "Chi è stato il primo re della giungla?" con Costa Cordalis (1944 - 2019), tutti esultano per i pacchetti di patatine che appaiono, garantendo un delizioso pasto della giungla.

Thorsten Legat è ancora più sicura: "Non sono venuta qui a fare amicizia, sono venuta a vincere i soldi." Viene rapidamente selezionata per la prossima sfida della giungla. Ma questa volta, non è sola. Nella sfida intitolata "La piscina snellente," si squadra con Gigi contro Erik e Mola. Con otto stelle il giorno precedente, entra in gara come favorita indiscussa. "La combinazione di Gigi e Thorsten è esplosiva," dice Elena.

Durante la sfida, le squadre devono raccogliere le stelle il più velocemente possibile

Durante la sfida, le due squadre devono tuffarsi in due piscine identiche, assicurando nove stelle in dieci minuti sotto gli occhi attenti di Sonja Zietlow (56) e Jan Köppen (41). "Certo, avrete qualche compagno animale," avverte Dr. Bob (74) proprio prima che si tuffino. Inoltre, ogni vasca si riempirà gradualmente d'acqua.

La sfida è difficile: prima, la squadra Blu, composta da Mola e Erik, e la squadra Rossa, composta da Thorsten e Gigi, vengono visitate da cinque pitoni ciascuna. Poi, rane, pesci gatto e granchi si uniscono. I livelli d'acqua salgono e è chiaro che la squadra Blu se la sta cavando meglio della squadra Rossa. Mola e Erik rimangono concentrati, liberano rapidamente le stelle e ne assicurano nove in dieci minuti.

Chi deve lasciare il campo per sempre?

"Cosa significa ora?", si chiede Sonja Zietlow in modo significativo mentre i quattro leggendi della giungla si presentano davanti a lei, fradici. La risposta: una delle due squadre perdenti lascerà la giungla immediatamente. Erik e Mola, i vincitori, devono decidere quale leggenda se ne andrà. Thorsten deve lasciare, con la spiegazione "Purtroppo, è il più forte avversario." Gigi, Mola e Erik tornano al campo con nove stelle.

E così, un'era con Katherina - e qualche lacrima - giunge al termine. "C'è così tanto dolore in questo," dice delusa Legat nelle sue ultime parole nella giungla e si dimostra un buon perdente: "Ho imparato una cosa: perdere con dignità. L'ira e l'odio sono cattivi consiglieri. Auguro al vincitore che otterrà la corona il meglio dal fondo del mio cuore."

"Era troppo sicura oggi," concludono Erik e Mola sulla via del ritorno al campo, sollevando punti interrogativi su come questo colpo di scena inaspettato influenzerà la dinamica del gruppo negli ultimi giorni del campo della giungla.

Thorsten Legat, rispondendo a una domanda sul suo commento precedente, ha detto, "- Pensi che stia rinunciando alla mia possibilità di vincere solo perché ho mostrato un po' di strategia?" Gli altri concorrenti si chiedono, "- Cosa succederà ora che Thorsten è stata eliminata? Le dinamiche nel campo cambieranno drasticamente?"

