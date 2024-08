- Centro di consulenza sociale e assistenza giuridica per i consumatori

A partire da settembre, le persone con redditi bassi potranno accedere a consulenze legali a prezzi accessibili presso il Centro di Consigli per i Consumatori del Brandeburgo. La sede di Potsdam ha dichiarato che le consulenze legali standard costeranno ora solo 5 euro, invece dei precedenti 20 euro, se si presenta la prova di idoneità.

I candidati idonei includono le persone che ricevono sussidi statali, come il reddito di disoccupazione, l'assistenza sociale, la sicurezza sociale di base, l'assegno per l'affitto, il BAföG o i benefici della legge sull'assistenza agli rifugiati. Anche le persone esenti dal canone radiotelevisivo possono beneficiare di questa tariffa ridotta.

Come ha dichiarato il direttore del Centro di Consigli per i Consumatori, Christian A. Rumpke, "nessuno dovrebbe rinunciare all'assistenza legale a causa di difficoltà finanziarie". Le consulenze legali generali coprono una vasta gamma di argomenti, tra cui contratti di acquisto e contratti di servizio. Rumpke ha aggiunto: "problemi come un abbonamento a un giornale nascosto, una fattura eccessiva di un artigiano o problemi legati alla cancellazione di un contratto di cellulare possono avere un impatto sproporzionato sulle persone con redditi limitati".

La ministra della Protezione dei Consumatori, Ursula Nonnemacher (Verdi), ha definito l'introduzione della tariffa sociale "un potente simbolo di equità sociale".

