Centristi progressisti sostengono l'aumento delle imposte fiscali

La fazione conservatrice all'interno del gruppo legislativo dell'SPD sta spingendo per modifiche alla aliquota fiscale massima per alleggerire il carico fiscale sui cittadini di ceto medio in Germania. Secondo un rapporto su Stern, il Circolo di Seeheim propone che l'attuale aliquota fiscale massima del 42% colpisca solo i contribuenti con redditi più elevati. In particolare, ciò si applicherebbe ai singoli che guadagnano più di 80.000 euro all'anno e alle coppie sposate che guadagnano più di 175.000 euro. Per i contribuenti più ricchi, l'aliquota fiscale massima salirà al 45%. L'attuale aliquota del 45%, applicabile ai redditi appena superiori a 278.000 euro, salirà al 48%, secondo le proposte del Circolo di Seeheim.

Il documento, ottenuto da Stern, afferma: "Siamo il partito della classe media lavoratrice". Sostiene che l'SPD ha perso consensi a causa della mancanza di attenzione verso temi che risuonano con il pubblico tedesco, a causa di "una cautela malriposta". Il documento strategico mira a spostare l'attenzione politica dell'SPD verso la classe media tedesca, ha detto Limbacher a Stern. Secondo lei: "Con questo documento strategico, vogliamo contribuire a rendere la bussola politica dell'SPD più chiaramente orientata verso la classe media lavoratrice di questo paese". Limbacher riassume l'iniziativa del Circolo di Seeheim come segue: "Azioni invece di lamentele - questo è il nostro approccio".

Il Circolo di Seeheim sostiene anche l'aumento delle indennità per i figli, la riduzione delle tasse, i pasti gratuiti quotidiani per tutti i bambini delle scuole e dei kindergarten, un aumento del salario minimo a 15 euro e significativi investimenti economici. Propon

