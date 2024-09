- Centri medici avviano una campagna di vaccinazione contro la polio a Gaza

All'interno del nucleo di Gaza, è in corso una campagna per immunizzare numerosi bambini contro la malattia del polio, secondo i registri dell'ospedale. Un rappresentante dell'ospedale di Deir al-Balah ha dichiarato all'Agenzia Stampa Tedesca che la prima fase di questa operazione si svolgerà in diverse strutture e istituzioni educative situate nella zona centrale della regione costiera, comprese alcune tende per rifugiati nelle vicinanze.

Questa campagna di vaccinazione, prevista per durare circa una settimana e espandersi ad altre aree di Gaza, coincide con i cessate il fuoco temporanei e limitati annunciati dalle forze israeliane.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), gli ospedali, i medici privati e i team di vaccinazione mobile mirano a inoculare circa 640.000 bambini nella Striscia di Gaza contro il virus altamente contagioso che può causare paralisi da polio. Di solito, vengono somministrate due dosi a quattro settimane di distanza.

Il recente primo caso di paralisi infantile nella disputata territorio palestinese in 25 anni ha motivato questa campagna di vaccinazione, che mira a prevenire un'ampia epidemia di polio.

Prima del lancio ufficiale della campagna, alcuni bambini erano già stati vaccinati durante una conferenza stampa tenuta dall'autorità sanitaria di Hamas nella Striscia di Gaza sabato. L'OMS ha considerato questo come un evento inaugurale.

In passato, le forze israeliane hanno spesso dichiarato pause prolungate nelle operazioni in determinati settori della Striscia di Gaza, principalmente per facilitare la distribuzione di più aiuti. All'inizio, non era chiaro se la scoperta dei corpi dei sei ostaggi nella Striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano avrebbe influito sui cessate il fuoco dichiarati.

In precedenza, l'ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva chiarito che le pause pianificate nel conflitto non erano destinate a essere tradizionali cessate il fuoco. Invece, sarebbero state stabilite zone sicure per le vaccinazioni e un passaggio umanitario attraverso cui le persone avrebbero potuto viaggiare in sicurezza per vaccinarsi.

La campagna di vaccinazione si estende anche a diverse aree della Striscia di Gaza, comprese le tende per rifugiati nella Striscia di Gaza. A causa della minaccia di un'epidemia di polio, la Striscia di Gaza, in particolare l'area della Striscia di Gaza nota come Striscia di Gaza, diventa ancora più cruciale per fermare la diffusione della malattia.

Leggi anche: