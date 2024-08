- Centri di lavoro ingannati con contratti di locazione falsi per ucraini

Una coppia è accusata di aver truffato i centri per l'impiego in Baviera su larga scala utilizzando indirizzi falsi per presunti rifugiati ucraini. Sono state presentate accuse contro un 28enne e un 46enne per 18 casi e 52 tentativi di frode nell'ottenere benefici sociali, come annunciato dalla polizia e dai pubblici ministeri. Il tribunale regionale di Monaco II non ha ancora deciso se il caso andrà a processo, ha dichiarato un portavoce.

Gli investigatori: gli ucraini sono tornati a casa dopo pochi giorni

Si presume che la coppia abbia contattato gli ucraini tramite i social media e organizzato il loro ingresso in Germania. Successivamente, si sarebbe registrato questi individui in diverse località utilizzando contratti di affitto falsi per richiedere benefici sociali a loro nome. Tuttavia, gli ucraini non avevano diritto a questi benefici in quanto, secondo quanto riferito, sarebbero tornati nel loro paese d'origine dopo pochi giorni. Resta ancora da chiarire se gli individui coinvolti fossero a conoscenza del piano truffaldino.

I truffatori avrebbero ricevuto circa 230.000 euro dai centri per l'impiego

Secondo la polizia e i pubblici ministeri, i centri per l'impiego di Fürstenfeldbruck e Monaco sono stati truffati di circa 230.000 euro in totale. In altri casi a Freyung-Grafenau, Hof e Altötting, i tentativi sono risultati infruttuosi. I sospetti truffatori sono stati scoperti grazie ai dipendenti del centro per l'impiego di Fürstenfeldbruck che hanno notato incongruenze nei contratti di affitto dei rifugiati ucraini. Dopo un esame più attento, i contratti hanno mostrato significative similitudini.

Il 28enne è stato arrestato nel dicembre 2023 e si trova ancora in custodia, secondo la polizia e i pubblici ministeri. L'attuale posizione del 46enne rimane ignota, ma gli investigatori credono che non si trovi in Germania.

