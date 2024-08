- Centinaia di tempeste nel distretto di Karlsruhe

I Vigili del fuoco, la polizia e i servizi di emergenza nella zona di Karlsruhe sono stati in servizio continuo a causa della tempesta. Il Centro di Controllo Integrato ha riferito: "Abbiamo mille interventi qui". La polizia aveva inizialmente 350-400 interventi. In particolare nella zona di Bruchsal/Bretten, molti seminterrati sono allagati e le strade sono inondate. Secondo i primi resoconti del centro situazioni del ministero dell'interno del Baden-Württemberg, il focus degli interventi serali nella regione sud-ovest era a Karlsruhe.

I Vigili del fuoco hanno svolto un ruolo cruciale nelle aree colpite dalla tempesta, eseguendo numerose operazioni di spegnimento per contenere eventuali incendi causati da guasti elettrici o altre fonti. Data l'entità delle inondazioni, i Vigili del fuoco hanno anche lavorato per salvare persone rimaste intrappolate in veicoli sommersi o edifici allagati.

