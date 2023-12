Centinaia di specie sconosciute sono state scoperte quest'anno in tutto il mondo

I ritrovamenti archeologici hanno permesso ai ricercatori di fare intriganti passi nel passato e di scoprire di più sui nostri misteriosi antenati e sulle creature che popolavano il pianeta prima dell'uomo.

Allo stesso tempo, i progressi tecnologici hanno permesso agli scienziati di compiere audaci passi avanti nella comprensione della vasta distesa dell'universo e del nostro piccolo quartiere cosmico al suo interno.

Ogni settimana ha portato nuove meraviglie e intuizioni, oltre a dozzine di momenti di stupore e viste impressionanti del cosmo un tempo invisibile all'occhio umano.

In quest'epoca d'oro delle scoperte scientifiche, la mia speranza è che, come la leggenda vivente Sylvia Earle, non diamo mai per scontata la capacità di risolvere i misteri e di acquisire nuove conoscenze per capire meglio come proteggere questo mondo straordinario.

Regno selvaggio

Nel 2023 sono state scoperte quasi 1.000 nuove specie in tutto il mondo, che si sono aggiunte in modo significativo all'albero della vita e hanno illuminato la quantità di biodiversità che attende di essere trovata sulla Terra.

I ricercatori della California Academy of Sciences e del Museo di Storia Naturale di Londra hanno scoperto centinaia di creature e piante dal fondo dell'oceano a un picco isolato in Angola.

La maggior parte delle specie scoperte sono insetti, tra cui vespe dai colori metallici che prendono il nome dai personaggi di "Doctor Who" e che aiutano a eliminare i parassiti dell'agricoltura. Inoltre, gli scienziati hanno trovato creature insolite, come un raro tipo di rana silenziosa e un geco che spara muco dalla coda.

Con il perdurare della crisi climatica, gli scienziati fanno a gara per identificare le specie nel tentativo di proteggerle prima che scompaiano.

Ritorno al futuro

Una tendenza scientifica emergente nel 2023 è la biologia della resurrezione, ovvero il tentativo di far rivivere filamenti di molecole e organismi complessi un tempo estinti.

Questo campo di studi sembra la base di "Jurassic Park", ma gli scienziati lo stanno usando per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'aumento di virus un tempo dormienti, dato che la crisi climatica provoca il disgelo del permafrost per la prima volta dopo secoli. La biologia della resurrezione viene utilizzata anche nella ricerca di soluzioni farmaceutiche, studiando le proteine genetiche dei nostri antichi antenati.

Gli scienziati hanno impiegato questa tecnica per ricreare il profumo dei balsami della mummificazione egizia. I visitatori possono sentire questo profumo del passato al Museo Moesgaard in Danimarca.

E sì, sono in corso sforzi per riportare in vita animali estinti come il dodo, il mammut lanoso e la tigre della Tasmania.

Sfidare la gravità

La verità è più strana della finzione, soprattutto quando si ricordano alcuni dei momenti celesti di quest'anno che rivaleggiano con la fantascienza.

È iniziata una corsa alla luna tra diversi Paesi, con missioni robotiche che si sono concluse con successo o con atterraggi di fortuna.

Nel frattempo, una navicella spaziale ha consegnato per la prima volta sulla Terra un campione raccolto da un asteroide: le rocce e la polvere stanno già sorprendendo i ricercatori.

Inoltre, i razzi più potenti mai costruiti sono stati lanciati ed esplosi due volte, ricordando ancora una volta che il percorso verso il volo spaziale è complicato.

Curiosità

Quando i restauratori hanno usato i raggi X per scansionare uno dei capolavori di Rembrandt, "La ronda di notte", le scansioni hanno rivelato un segreto che era rimasto nascosto per quasi 400 anni. Sotto il dipinto di soldati civili olandesi si nascondeva uno strato pieno di piombo.

Completato nel 1642, l'enorme dipinto era esposto nella Kloveniersdoelen di Amsterdam, un poligono di tiro per moschettieri. Lì l'opera sarebbe stata vulnerabile all'umidità.

Gli esperti ritengono che Rembrandt abbia usato il piombo, anziché il tipico strato rigido di colla, per proteggere la tela di quest'opera drammatica, che mostrava la sua maestria nell'illuminazione e nelle ombre.

I segreti dell'oceano

I ricercatori hanno utilizzato una fonte insolita per risolvere uno dei misteri della storia sulla calotta antartica occidentale, che si sta rapidamente sciogliendo a causa del riscaldamento globale.

Studiando il DNA del polpo di Turquet, che si trova lungo il fondale marino dell'Antartide, gli scienziati hanno determinato che la calotta glaciale è crollata per l'ultima volta più di 100.000 anni fa. Capire come si è comportata la calotta glaciale nel corso del tempo potrebbe fornire indicazioni su come il livello del mare potrebbe aumentare in futuro.

"Il DNA degli animali viventi oggi contiene tutte le informazioni sui loro antenati (nel) passato, quindi è come una capsula del tempo", ha detto la dottoressa Sally Lau, ricercatrice post-dottorato presso la James Cook University in Australia.

La meraviglia

Scoprite queste storie strabilianti:

- Le scimmie possono riconoscere vecchi amici che non vedono da decenni, secondo una nuova ricerca che ha documentato la più lunga memoria sociale mai vista al di fuori degli esseri umani.

- Il telescopio spaziale Hubble ha catturato una nuova immagine che mostra ombre spettrali chiamate "raggi" che danzano lungo gli anelli di Saturno.

- Le tracce di un'ondata di energia che si è verificata nel campo magnetico terrestre migliaia di anni fa sono state letteralmente incise su antichi mattoni di fango della Mesopotamia.

- Prima della fine dell'anno, inviate il vostro nome a una delle lune di Giove per accompagnare una poesia scritta dalla Poet Laureate statunitense Ada Limón che volerà a bordo della missione Europa Clipper della NASA.

Il team di Wonder Theory vi augura un felice anno nuovo e vi dà appuntamento al 2024!

