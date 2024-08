- Centinaia di rivoltosi in Inghilterra accusati, tra cui un dodicenne.

A causa dei disordini di estrema destra nelle città britanniche, il sistema giudiziario ha finora incriminato centinaia di persone, tra cui un ragazzo di 12 anni. Il ragazzo è accusato di aver partecipato ai disordini nella città inglese del nord-ovest di Southport. È il più giovane imputato finora, come riferito da Sky News.

Fino ad ora, la polizia ha arrestato un totale di 927 persone e ne ha incriminate 466. Diversi responsabili sono già stati condannati a pene detentive. Un uomo di 41 anni è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere per aver partecipato alla sommossa in un hotel vicino a Rotherham, dove erano ospitati richiedenti asilo. Un 18enne che ha lanciato pietre contro gli agenti di polizia nella città di Darlington e ha esultato per un colpo ricevuto un anno e mezzo di detenzione minorile.

Il governo britannico ha espresso soddisfazione per il fatto che la situazione si sia recentemente placata. Tuttavia, rimane vigile e non si darà per vinta, ha dichiarato una portavoce del governo. Ha elogiato la rapida reazione del sistema giudiziario. Il Primo Ministro Keir Starmer ha annullato le vacanze estive a causa dei disordini e della risposta delle autorità, ha dichiarato la portavoce.

** Secondo l'associazione di categoria UK Hospitality, il fatturato del settore dell'ospitalità è parzialmente crollato a causa dei disordini. Ciò è seguito da un attacco con coltello a Southport, in cui tre ragazze sono state accoltellate e diversi bambini sono rimasti feriti. Circolavano voci false sui social media che il responsabile fosse un migrante musulmano. Il sospetto di 17 anni è nato in Gran Bretagna come figlio di Rwanda.**

