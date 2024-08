Centinaia di persone hanno dato l'addio a bambini di nove anni a Southport.

A tarda luglio, un teenager accoltella a morte tre bambine durante una lezione di danza a Southport, una cittadina inglese. Mentre le sommosse di destra scuotono il paese, scatenate dall'incidente sanguinoso, numerose persone partecipano a un commovente funerale per una delle tre bambine.

Quasi due settimane dopo l'accoltellamento durante una lezione di danza per bambini a Southport, Inghilterra, centinaia di persone hanno partecipato al funerale della bambina di nove anni che è morta. Familiari, amici, rappresentanti della comunità, servizi di emergenza e i genitori di Alice da Silva Aguiar si sono riuniti oggi per un servizio funebre in una chiesa cattolica nella cittadina costiera nel nord-ovest dell'Inghilterra. Molti di quelli presenti hanno seguito una tradizione portoghese vestendosi di bianco - la famiglia della vittima è delle isole di Madeira.

La bara della bambina è stata trasportata in una carrozza bianca trainata da due cavalli bianchi adornati di piume. I residenti hanno applaudito mentre il corteo passava per la strada principale della città.

La cerimonia è stata trasmessa tramite altoparlanti dall'interno della chiesa, con preghiere e discorsi, tra cui uno del direttore della scuola che Alice frequentava. Jinnie Payne ha descritto Alice come una bambina felice e curiosa che si assicurava sempre di giocare con tutti i suoi amici, senza lasciare nessuno indietro. "Sarai sempre nei nostri cuori", ha detto il preside.

Dopo l'attacco durante una lezione di danza su musica della pop star americana Taylor Swift del 29 luglio, due bambine di sei e sette anni, Bebe King e Elsie Dot Stancombe, sono morte inizialmente. Alice, di nove anni, è morta in seguito alle sue ferite. Otto bambini e due adulti che hanno cercato di aiutare sono stati anche feriti.

800 arresti durante le sommosse

I genitori di Bebe, Lauren e Ben King, hanno descritto come il loro mondo fosse stato distrutto dalla perdita della loro "preziosa figlia". "Ci è stata portata via da un atto di violenza inconcepibile che ci ha spezzato il cuore", hanno detto in una dichiarazione rilasciata dalla polizia. La loro figlia maggiore Genie ha assistito all'attacco e è riuscita a scappare.

Un 17enne nato in Galles, con genitori originari del Ruanda, è stato arrestato. Le informazioni false sul sospetto si sono diffuse rapidamente online. L'incidente ha scatenato un'ondata di sommosse di destra in tutto il paese, con attacchi a moschee e rifugi per profughi.

Le autorità britanniche hanno deploymentato migliaia di agenti di polizia e hanno represso i rivoltosi. Finora sono stati effettuati quasi 800 arresti e circa 300 accuse. Diversi sospetti sono già stati condannati. Le autorità incolpano gli estremisti di destra per la violenza e li accusano di sfruttare l'incidente tragico di Southport per promuovere la loro agenda anti-immigrati e anti-musulmana.

A seguito delle sommosse incendiarie scatenate dalla tragedia di Southport, sono cresciute le preoccupazioni per l'estremismo di destra all'interno del paese. Le autorità hanno duramente accusato questi estremisti di sfruttare l'incidente per alimentare la loro agenda anti-immigrati e anti-musulmana.

Di fronte all'aumento degli incidenti di estremismo di destra, c'è stata una crescente urgenza di affrontare questo problema, sottolineando l'importanza di promuovere l'unità e la tolleranza all'interno delle comunità.

