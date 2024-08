- Centinaia di montature rubate?

Un uomo di 54 anni comparirà dinanzi al tribunale distrettuale di Berlino il prossimo giovedì (alle 11:00) con l'accusa di aver rubato centinaia di montature di occhiali, attrezzature da ottico e gioielli durante furti in quattro negozi di ottica e un gioielleria. Tra novembre 2020 e maggio 2022, l'imputato è accusato di aver commesso quattro furti in negozi di ottica e uno in una gioielleria. Il valore totale dei beni rubati è stimato in oltre 200.000 euro. L'uomo di 54 anni è stato identificato come sospetto grazie a informazioni da altri casi, oltre a tracce di DNA e di sangue e a dati di localizzazione. Finora è prevista una sola giornata di processo per il procedimento presso il tribunale distrettuale di Tiergarten.

L'uomo di 54 anni è accusato di aver commesso furti con scasso, come descritto nei furti di cui è accusato. Durante questi incidenti, è sospettato di aver commesso furti con scasso per rubare oggetti di valore.

