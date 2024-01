Centinaia di migranti sono stati scaricati in New Jersey, aggirando le restrizioni di NYC

L'ordine, emesso la scorsa settimana dal sindaco di New York Eric Adams, richiede alle compagnie di autobus charter che trasportano migranti a New York di fornire ai funzionari della gestione delle emergenze di New York i manifesti dei loro passeggeri e gli orari e i luoghi di consegna previsti con almeno 32 ore di anticipo rispetto al loro arrivo.

Adams ha emesso l'ordine in risposta a uno sforzo di mesi da parte del Texas e di molti altri Stati a guida repubblicana per inviare decine di migliaia di migranti e richiedenti asilo su aerei e autobus verso le principali città con sindaci democratici, spesso con poco o nessun preavviso.

Questo fine settimana, almeno quattro autobus si sono fermati alla stazione ferroviaria di Secaucus Junction, e il primo è arrivato sabato mattina, secondo un comunicato stampa del sindaco di Secaucus, NJ, Michael Gonnelli.

"Da quanto ci risulta, dopo essere stati lasciati alla stazione ferroviaria, i migranti hanno preso il treno per New York City", ha dichiarato Gonnelli. "In questo momento sembra che i biglietti del treno siano stati assicurati ai migranti e che questi si stiano dirigendo verso la loro destinazione finale".

Gonnelli ha detto che "gli operatori degli autobus hanno trovato una scappatoia nel sistema per garantire che i migranti raggiungano la loro destinazione finale, che è New York City".

In un post domenicale su X, un tempo noto come Twitter, la città di Jersey ha dichiarato che l'ufficio per la gestione delle emergenze ha appreso che "circa 10 autobus provenienti da varie località del Texas e uno dalla Louisiana sono arrivati in varie stazioni di transito in tutto lo Stato, tra cui Secaucus, Fanwood, Edison, Trenton", con quasi 400 migranti.

La città di New York ha ricevuto più di 14.700 nuovi arrivi nell'ultimo mese, ha dichiarato Adams la scorsa settimana. Il sindaco ha aggiunto la settimana scorsa che "14 autobus noleggiati con migranti sono arrivati durante la notte dal Texas, il numero più alto registrato in una sola notte".

Venerdì scorso, il governatore del Texas Greg Abbott ha dichiarato che il suo Stato ha trasportato più di 33.600 migranti a New York dall'agosto 2022.

"Abbott continua a trattare i richiedenti asilo come pedine politiche, e sta invece lasciando le famiglie nelle città e negli Stati circostanti nel freddo e nel buio della notte con i biglietti del treno per raggiungere la città di New York", ha detto un portavoce del municipio di New York in una dichiarazione alla CNN lunedì.

"Questo è esattamente il motivo per cui ci siamo coordinati con le città e le contee circostanti fin da prima di emettere il nostro ordine per incoraggiarle ad adottare un'azione esecutiva simile per proteggere i migranti da questa crudeltà", ha detto il portavoce.

La CNN ha contattato il governatore del New Jersey Phil Murphy per un commento.

Più di 300 migranti trasportati su un aereo privato dal Texas all'Illinois

Durante il fine settimana, centinaia di richiedenti asilo sono arrivati anche all'aeroporto internazionale di Rockford, in Illinois, come riportato in precedenza dalla CNN. Il sindaco di Chicago Brandon Johnson ha dichiarato in un post su X che si tratta del "secondo caso registrato di trasporto di richiedenti asilo da parte del governatore del Texas con un aereo privato".

I migranti sono arrivati domenica mattina intorno all'1 ora locale e sono stati fatti salire su autobus diretti a Chicago.

I funzionari della città di Rockford hanno dichiarato su Facebook che se dovessero atterrare altri voli, attiveranno il Centro operativo di emergenza locale "per coordinare la logistica e la pianificazione al fine di garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte in questo processo".

Il Texas ha inviato più di 28.000 richiedenti asilo nell'area di Chicago dall'agosto 2022, secondo un comunicato stampa di Abbott.

Domenica il sindaco Johnson ha descritto la situazione "insostenibile" di Chicago come "una crisi internazionale e federale che i governi locali sono chiamati a sovvenzionare" a "Face the Nation" della CBS.

All'inizio di questo mese, Chicago ha iniziato a sequestrare e rimorchiare gli autobus dopo aver approvato un'ordinanza comunale per contrastare i "bus disonesti" che dal Texas scaricano i migranti in tutta la città, come ha riferito in precedenza la CNN.

Il senatore Graham cita la crisi di confine per ritardare gli aiuti a Ucraina e Israele

Il senatore Lindsey Graham, repubblicano che rappresenta la Carolina del Sud, ha dichiarato domenica che i repubblicani manterranno la loro posizione secondo cui gli aiuti all'Ucraina e a Israele non possono essere erogati a meno che non ci sia anche un accordo sulla sicurezza dei confini.

"Voglio aiutare disperatamente l'Ucraina, ma dobbiamo aiutare noi stessi", ha detto a "Face the Nation" della CBS. "Non posso tornare in South Carolina e parlare di aiuti all'Ucraina e a Israele se il confine è ancora rotto".

Graham ha definito la crisi al confine un "incubo per la sicurezza nazionale dell'America" e ha detto di sperare che i repubblicani siano d'accordo con i negoziati per far passare gli aiuti.

Il senatore ha detto che i negoziatori intendono chiedere all'amministrazione Biden di iniziare a utilizzare il Titolo 42, una restrizione dell'era della pandemia che consentiva alle autorità di respingere rapidamente i migranti al confine e che nel frattempo è scaduta, per deportare le persone che attraversano il confine. Ha anche detto che se l'ex presidente Donald Trump verrà rieletto, ci sarà una deportazione di massa dei migranti.

Funzionari messicani in visita a Washington per proseguire le discussioni sul confine

I leader messicani si recheranno a Washington a gennaio per incontrare i funzionari dell'amministrazione Biden e proseguire le discussioni sul contenimento dell'afflusso migratorio negli Stati Uniti, come riportato in precedenza dalla CNN.

La visita avverrà dopo che una delegazione di alto livello a Città del Messico, di cui facevano parte il Segretario di Stato Antony Blinken e il Segretario per la Sicurezza interna Alejandro Mayorkas, ha fatto registrare alcuni progressi nel rafforzare l'applicazione della legge sul lato messicano del confine.

Un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale ha definito il viaggio "produttivo" e ha affermato che il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador "ha intrapreso nuove e significative azioni di contrasto" in materia di immigrazione.

Gli Stati Uniti hanno registrato una drammatica impennata dei migranti che attraversano il confine meridionale. A dicembre, le autorità di frontiera hanno incontrato più di 225.000 migranti lungo il confine tra Stati Uniti e Messico, segnando il totale mensile più alto registrato dal 2000, secondo le statistiche preliminari della Sicurezza Nazionale condivise con la CNN.

Secondo il Consiglio di sicurezza nazionale, l'incontro di Washington servirà a "valutare i progressi e a decidere cosa si può fare di più".

Kevin Liptak, Sarah Dewberry, Casey Gannon e Zoe Sottile della CNN hanno contribuito a questa relazione.

