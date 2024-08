- Centinaia di migliaia di euro trovati nel veicolo - individuo sospettato di riciclaggio di denaro

Durante un controllo sull'autostrada A3 vicino a Passau, le autorità in borghese hanno rinvenuto circa 200.000 euro in contanti. Hanno fermato un uomo di 46 anni diretto verso l'Austria domenica, come riferito dalle forze dell'ordine. Il denaro era nascosto in diversi involucri all'interno del suo veicolo. L'uomo è rimasto in silenzio, secondo i resoconti della polizia, e il denaro è stato sequestrato.

Attualmente, l'uomo di 46 anni è accusato di aver commesso manovre finanziarie illecite. Le autorità, comprese la polizia criminale e la procura, stanno indagando ulteriormente sulla questione.

L'uomo di 46 anni stava guidando una berlina durante il suo viaggio sull'autostrada A3. Dopo aver trovato i contanti, le autorità hanno sequestrato la sua macchina.

Leggi anche: