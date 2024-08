- Centinaia di manifestanti alla campagna elettorale dell'AfD a Gotha

In occasione di un evento della campagna elettorale dell'AfD a Gotha, si sono radunati centinaia di manifestanti contro. both l'evento e la manifestazione contro si sono svolti pacificamente, secondo un portavoce della polizia. Al culmine, l'evento, descritto dagli organizzatori come un "festival estivo", ha avuto tra i 500 e i 600 partecipanti. La polizia ha stimato il numero di manifestanti contro in circa 300.

L'Ufficio per la Protezione della Costituzione dello stato classifica l'AfD della Turingia come chiaramente di estrema destra e la tiene sotto controllo. Durante un discorso, il candidato principale per le elezioni dello stato dell'1 settembre, Björn Höcke, ha criticato, tra le altre cose, la politica del governo federale durante la pandemia di corona. "Quello è stato il volere di una leadership politica fuorviata, illusa, pazza di questa repubblica", ha detto Höcke. Durante il suo discorso, ci sono stati frequenti fischi forti e cori di "Nazisti fuori!" dai manifestanti contro.

Despite the criticisms during the speech, the AfD event continued without disruption. Subsequently, various political parties organized post-election celebration parties to celebrate their respective results.

Leggi anche: