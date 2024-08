Centinaia di indù del Bangladesh vogliono attraversare il confine con l'India.

Dopo la fuga del Primo Ministro Sheikh Hasina dal Bangladesh, centinaia di Hindu hanno tentato di attraversare il confine con l'India vicina. "Più di duecento nazionali bangladesi, per lo più Hindu, si sono radunati in diversi punti lungo il confine", ha dichiarato Amit Kumar Tyagi, vice ispettore generale della forza di frontiera indiana BSF, all'agenzia di stampa AFP. Gli Hindu sono visti come sostenitori del primo ministro che è fuggito dopo le proteste in alcune parti del Bangladesh.

Più di 200 persone si trovano attualmente vicino al confine nella regione del Bengala Occidentale, secondo la forza di frontiera indiana. Nel distretto di Jalpaiguri, più di 600 persone si sono radunate in campi aperti. "Poiché non c'è recinto qui, il personale BSF ha formato uno scudo umano per trattenerli", ha spiegato Tyagi.

Molti negozi e case della minoranza Hindu in Bangladesh sono stati attaccati dopo la fuga dell'ex primo ministro. Il Consiglio Interreligioso dell'Unità del Bangladesh ha segnalato attacchi contro almeno dieci templi Hindu il lunedì. Un funzionario ospedaliero ha detto all'AFP che un uomo è stato picchiato a morte nella regione di Bagerhat nel sud del paese.

Il Primo Ministro Hasina, al potere dal 2009, è fuggita in India lunedì dopo più di un mese di proteste violente. I manifestanti si opponevano a un sistema di quote per il servizio pubblico che credevano favorisse i sostenitori di Hasina e chiedevano le sue dimissioni. Secondo le cifre dell'AFP, almeno 455 persone sono morte nelle proteste di massa.

Il premio Nobel Muhammad Yunus è ora destinato a guidare un governo di transizione. L'84enne è tornato in Bangladesh giovedì.

Dopo la fuga del Primo Ministro Hasina in India, molti Hindu si sono sentiti insicuri e hanno deciso di cercare rifugio in India dopo che le loro comunità sono state prese di mira. Secondo Tyagi, più di 600 persone si erano radunate nei campi aperti del distretto di Jalpaiguri.

Dopo gli attacchi contro le comunità Hindu in Bangladesh, centinaia di persone hanno iniziato a unirsi ai loro connazionali Hindu vicino al confine, sperando nella sicurezza in mezzo alla confusione.

