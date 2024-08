Centinaia al funerale di una bambina di nove anni vittima dell' attacco col coltello a Soutport

Il feretro del bambino è stato trasportato in una carrozza bianca trainata da due cavalli bianchi adorni di piume. I residenti hanno applaudito mentre il corteo funebre attraversava la via principale del paese.

La cerimonia è stata trasmessa attraverso altoparlanti all'interno della chiesa - c'erano preghiere e discorsi, tra cui uno del direttore della scuola che Alice frequentava. Jinnie Payne ha descritto Alice attraverso le lacrime come una ragazza allegra e curiosa che si assicurava sempre di giocare con tutti i suoi amici, senza escludere nessuno. "Sarai sempre nei nostri cuori", ha detto il preside della scuola.

Dopo l'attacco durante una lezione di danza sul musica della pop star statunitense Taylor Swift del 29 luglio, due bambine di sei e sette anni, Bebe King e Elsie Dot Stancombe, sono morte inizialmente. Alice, nove anni, è morta in seguito alle sue ferite. Otto bambini e due adulti che sono accorsi in aiuto dei bambini sono stati anche feriti.

I genitori di Bebe, Lauren e Ben King, hanno descritto come il loro mondo è stato sconvolto dalla perdita della loro "preziosa figlia". "Ci è stata portata via da un atto di violenza inconcepibile che ci ha spezzato il cuore", hanno dichiarato in una dichiarazione rilasciata dalla polizia sabato. La loro figlia maggiore, Genie, ha assistito all'attacco e è riuscita a scappare.

La polizia ha arrestato un 17enne nato in Galles con genitori del Rwanda. Le informazioni errate sul sospetto si sono diffuse rapidamente sui social network.

L'incidente ha scatenato un'ondata di disordini di estrema destra in tutto il paese, con attacchi a moschee e rifugi per profughi.

Le autorità incolpano i violenti di estrema destra per la violenza e li accusano di strumentalizzare l'incidente di Southport per la loro agenda anti-immigrazione, anti-musulmana.

