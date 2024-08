- Censimento 2022 - Lipsia esamina i propri risultati di indagine

Lipsia ha espresso apertura verso un approccio simile dopo l'annuncio di Halle (Saale) che intende verificare i risultati del censimento del 2022 utilizzando il proprio sondaggio. La città di Lipsia presume che i dati dell'ufficio di registrazione siano affidabili, ha dichiarato il dipartimento di amministrazione generale. "Una validazione complementare dei dati di registrazione, come a Halle, è un'opzione interessante che viene attualmente esaminata senza pregiudizi."

La città di Halle ha annunciato lunedì che intende condurre il proprio sondaggio. A tale scopo, tutte le persone registrate nell'ufficio di registrazione saranno contattate per lettera. Il numero esatto di abitanti verrà determinato in base alle lettere che non possono essere consegnate e alla loro verifica. Secondo il calcolo statistico del censimento del 2022, a Halle vivono solo 226.586 persone, mentre nell'ufficio di registrazione sono registrate 243.453 persone.

La Sassonia ha molte città e comuni con diminuzioni - in totale 42.000 abitanti in meno. "Le devianze hanno causato qualche irritazione nelle città interessate", ha dichiarato l'Associazione delle Città e dei Comuni della Sassonia.

La figura della popolazione di Lipsia è stata significativamente corretta al ribasso. Invece di circa 612.400, come precedentemente ipotizzato, il 15 maggio 2022 c'erano solo circa 599.000 abitanti - il maggiore calo in termini assoluti in Sassonia.

Chemnitz segue con circa 240.000 invece di circa 246.400 abitanti. Un portavoce della città ha dichiarato che il nuovo numero di popolazione sarebbe stato inizialmente solo annotato. La città di Chemnitz non ha ancora accesso ai risultati dei singoli passaggi procedurali con cui l'Ufficio federale di statistica ha determinato questo numero, quindi non è ancora possibile comprendere o valutare come sia giustificato.

La città di Lipsia sta considerando di implementare una validazione complementare dei propri dati di registrazione, simile all'approccio di Halle, per garantire l'accuratezza dei propri risultati del censimento. Questo approccio sarebbe sotto esame da parte della Corte di giustizia, poiché potrebbe comportare la gestione di potenziali questioni legali connesse alla condotta di un sondaggio separato.

Nonostante le figure della popolazione diverse, sia Halle che Lipsia stanno pianificando di affrontare la verifica dei propri risultati del censimento, sottolineando l'importanza dell'accuratezza e della trasparenza dei dati per queste città.

