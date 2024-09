- Cemex intende sostenere finanziariamente la produzione di cemento neutrale in termini di emissioni di carbonio

Cemex, la società di produzione del cemento, si prefigge di rendere la sua pianta di Rudersdorf a emissioni zero entro il 2030 e spera di ottenere circa 500 milioni di euro di finanziamenti governativi per raggiungere questo obiettivo. Come ha menzionato il CEO Rudiger Kuhn a Potsdam, la transizione all'emissioni zero richiederà un investimento di oltre un miliardo di euro, con la metà di esso che dovrebbe provenire dai fondi statali.

Il governo dello stato del Brandeburgo sta pianificando di aiutare Cemex nel suo percorso verso la neutralità climatica nella sua pianta di Rudersdorf, situata nel distretto di Märkisch-Oderland, a circa 30 chilometri da Berlino. Il Presidente del Ministro Dietmar Woidke (SPD) ha istituito un gruppo di lavoro all'interno del governo statale per agevolare il processo attraverso consultazioni. Il secondo incontro è previsto per la fine di novembre o l'inizio di dicembre, secondo Woidke.

La domanda di cemento è prevista in aumento significativo

Il CEO della società ha dichiarato che le prospettive commerciali per il produttore di cemento sono promettenti, ma i progetti richiedono cambiamenti estesi nei processi di produzione e hanno una lunga fase di pianificazione e approvazione prima dell'implementazione.

Il CEO Kuhn ha commentato: "Abbiamo alcuni grandi progetti di costruzione davanti a noi". Ha citato iniziative abitative e progetti di ferrovie e autostrade, menzionando anche che la fondazione di una turbina eolica richiede fino a 1.000 metri cubi di cemento. Tuttavia, la società dipende dai finanziamenti per passare a processi di produzione a emissioni zero.

Captura e stoccaggio di CO2 pianificati

Oltre a ridurre le emissioni generate durante la produzione del cemento, Kuhn ha spiegato che è anche fondamentale minimizzare le emissioni inevitabili catturandole, utilizzandole e stoccandole. Cemex sta facendo progressi significativi nella cattura su scala industriale di CO2, secondo Kuhn.

Secondo i piani del governo federale, il futuro stoccaggio sotterraneo di CO2 in Germania potrebbe essere fattibile, con il Mare del Nord come principale luogo per questo progetto. Il governo federale considera l'uso di questa tecnologia essenziale per raggiungere gli obiettivi climatici. Il Brandeburgo ha commissionato uno studio su questa materia, che dovrebbe essere completato a novembre, secondo il Ministro dell'Economia Steinbach.

Live stream

(Questa parte del testo rimane invariata.)

Le iniziative per il cambiamento climatico nella pianta di Rudersdorf di Cemex sono di grande interesse per il governo dello stato del Brandeburgo, poiché la riduzione delle emissioni dalla produzione del cemento si allinea con i loro obiettivi ambientali più ampi.

Per passare con successo a una produzione a emissioni zero, la società dipende fortemente dall'ottenere finanziamenti significativi, poiché il costo di apportare questi cambiamenti è previsto come immenso a causa della necessità di estese modifiche nei processi di produzione e lunghi periodi di pianificazione e approvazione.

Leggi anche: