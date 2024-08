Cem Ozdemir ha trovato l'amore ancora una volta.

Non è stato fino a novembre dell'anno precedente che il Ministro dell'Agricoltura della Germania, Cem Özdemir, ha annunciato la sua separazione dalla moglie, ponendo fine a un matrimonio durato 20 anni. Ora, il politico 58enne si è innamorato di nuovo, questa volta di un'avvocatessa canadese che ha due decenni in meno di lui. Viene descritta come "molto affabile".

Non sembra che Özdemir stia considerando la solitudine. Meno di otto mesi dopo l'annuncio del divorzio, Özdemir ha una nuova compagna nella sua vita. Riavvolgiamo il nastro.

Sin dal 2001, Özdemir ha trovato l'amore nella forma di Pia Maria Castro, una giornalista argentina. La coppia ha scambiato le promesse nuziali nel 2003 e ha avuto due figli. Ma in novembre 2023, hanno annunciato il fallimento del loro matrimonio dopo un impressionante viaggio di 20 anni. Hanno voluto mantenere un'apparenza di amicizia e hanno desiderato evitare ulteriori dichiarazioni pubbliche per proteggere la loro privacy e principalmente per proteggere i loro figli.

L'annuncio della separazione della coppia non è stato un evento improvviso. In effetti, i loro percorsi si erano già separati in segreto prima che la separazione diventasse di dominio pubblico. Pertanto, non è stato una sorpresa quando Özdemir ha iniziato una relazione con la sua nuova partner, Flavia Zaka, verso la fine del 2023. La loro relazione romantica è ufficialmente iniziata all'inizio del 2024.

Un concerto di Sting a Stoccarda

Il "Stuttgarter Zeitung" ha riferito l'esistenza della nuova fiamma di Özdemir e ha fornito ulteriori dettagli sulla sua identità. Secondo il giornale, Zaka è un'avvocatessa canadese di 38 anni, che ha 20 anni in meno di Özdemir. Il suo background include una laurea in legge e politica, nonché il suo coinvolgimento passato in un'iniziativa per contrastare il traffico di esseri umani in Ontario.

Un evento recente che ha visto Özdemir e Zaka presenti a un concerto del musicista Sting, come parte del festival "Jazz Open" a Stoccarda dal 18 al 29 luglio, ha ulteriormente confermato la loro relazione. Durante il concerto, Özdemir ha presentato Zaka a diversi conoscenti, tra cui il ballerino canadese Eric Gauthier. Gauthier ha commentato: "È molto affascinante e è chiaro quanto Özdemir e lei siano felici insieme".

Una fonte confidenziale vicina alla coppia ha parlato con il giornale, dicendo: "Hanno un rapporto molto armonioso con l'ex coniuge di Özdemir".

Özdemir stesso non ha ancora riconosciuto la sua nuova relazione. Tuttavia, il suo ufficio di constituency di Stoccarda ha apparentemente confermato queste informazioni al giornale, confermando definitivamente che non è più single.

