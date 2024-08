Celine Dion critica la campagna di Trump per l'uso non autorizzato della sua musica in una dichiarazione sfacciata

La campagna Trump ha utilizzato "My Heart Will Go On" di Dion in più rally elettorali nel 2023 e nel 2024, anche se Dion ha dichiarato di aver scoperto solo di recente l'uso non autorizzato della sua canzone, specificando che era stata utilizzata al rally di Trump a Bozeman, Montana, venerdì scorso.

"Oggi, il team di gestione e l'etichetta discografica di Celine Dion, Sony Music Entertainment Canada Inc., hanno scoperto l'uso non autorizzato del video, della registrazione, dell'esecuzione musicale e dell'immagine di Celine Dion che canta 'My Heart Will Go On' a un evento elettorale di Donald Trump / JD Vance nel Montana", ha dichiarato Dion in una dichiarazione pubblicata sui suoi account X e Instagram.

"In nessun modo questo utilizzo è autorizzato e Celine Dion non appoggia questo o qualsiasi altro utilizzo simile. ... E poi, proprio quella canzone?"

"My Heart Will Go On" è una ballata romantica che ha fatto da colonna sonora al film "Titanic". Pubblicata nel 1997, è una delle canzoni più vendute di tutti i tempi.

CNN ha contattato la campagna Trump per chiedere se smetteranno di utilizzare la canzone nei futuri eventi.

Rihanna, i Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Queen e l'eredità di George Harrison sono solo alcuni dei musicisti che hanno espresso il loro dissenso per l'utilizzo della loro musica nelle campagne presidenziali di Donald Trump, a partire dalla sua prima corsa nel 2016.

Dion ha fatto notizia lo scorso mese dopo aver fatto il suo ritorno sul palco in grande stile con una performance di "L'Hymne à l'amour" di Edith Piaf alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Si tratta della sua prima esibizione dal vivo dopo aver rivelato di essere affetta da sindrome da persona rigida, "una rara sindrome progressiva che colpisce il sistema nervoso, specificamente il cervello e il midollo spinale", secondo l'Istituto Nazionale per i Disturbi Neurologici e Stroke.

