Celebrità notevoli identificate come gli ultimi sospetti di tradimento

Lo scorso anno, RTL+ ha debuttato "The Traitors" con grande successo. Questo programma coinvolgente tornerà per una seconda stagione e RTL ha condiviso alcuni dei membri del cast per questa edizione, che si svolgerà a Colonia. Tra i partecipanti ci sono due volti noti del mondo dell'intrattenimento di RTL.

La versione originale di "The Traitors" ha visto la partecipazione di personalità note come Claude Oliver-Rudolph, la rapper Sabrina Setlur, la conduttrice Ulrike von der Groeben, l'attrice di "Tatort" Christine Urspruch, "Principessa Charming" Irina Schlauch e il giocatore di handball Pascal Hens. Alla fine, le pop star Anna-Carina Woitschack e Vincent Gross si sono aggiudicati la vittoria.

RTL ha anche rivelato chi potremo vedere in questa stagione. Le ex partecipanti di "Bachelorette" Gerda Lewis e Jessica Haller, insieme all'influencer Helge Mark, parteciperanno allo show quando la conduttrice Sonja Zietlow darà il benvenuto ai 16 partecipanti il 10 ottobre.

Episode a tema Halloween in TV gratuita

In una sorpresa, RTL ha rivelato che il primo episodio non sarà disponibile solo su RTL+ ma verrà anche trasmesso in TV gratuita alle 20:15 dello stesso giorno. La rete di Colonia ha confermato che il primo episodio e quello successivo saranno disponibili in streaming su RTL+ contemporaneamente. Gli episodi successivi saranno rilasciati settimanalmente, con la stagione che comprenderà un totale di otto episodi.

Il punto di forza di "The Traitors" è che 16 persone note sono riunite in un castello. Tra loro ci sono i traditori, segretamente selezionati e incaricati di eliminare i loro compagni di gioco uno per uno per aggiudicarsi un premio in denaro di fino a 50.000 euro. I non traditori cercano di smascherare i traditori, creando un'esperienza di gioco dinamica e coinvolgente. Ciò che distingue questo show dagli altri è che, a differenza dei partecipanti, il pubblico è a conoscenza dell'identità dei traditori, il che consente ai telespettatori di partecipare alle speculazioni e strategie dei partecipanti.

