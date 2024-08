- Celebrazioni religiose su larga scala prevalentemente riservate

Circa 40.000 spettatori hanno goduto dello immortale musical "Anatevka" al Theater Erfurt durante i Domstufen-Festspiele di quest'anno. La location ha sfiorato il tutto esaurito, con un tasso di capacità del 99,5%. Nonostante la pioggia torrenziale, solo uno dei 20 spettacoli all'aperto sulle scale della Mariendom di Erfurt è stato annullato. L'ultima rappresentazione si è tenuta domenica sera.

"Anatevka" racconta la storia di Tevye, un contadino che produce latte nel immaginario villaggio ebraico di Anatevka, ambientato nel 1905. La trama affronta temi come l'accettazione, le dinamiche familiari e i conflitti generazionali. Nato nel 1964 come "Il violinista sul tetto", questo spettacolo presenta musiche di Jerry Bock ed è tratto dalle opere di Sholem Aleichem, un autore ebraico contemporaneo dell'Ucraina. Brani popolari come "Immaginavo di essere ricco" hanno contribuito alla sua fama globale.

Il Theater Erfurt potrebbe essere al settimo cielo dopo i Domstufen-Festspiele di quest'anno, dati i numeri contrastanti rispetto all'anno scorso. Nel 2022, la rappresentazione dell'opera di Hector Berlioz "La dannazione di Faust" ha registrato un tasso di occupazione del 65%. Le scarse performance all'aperto dell'anno precedente hanno lasciato un buco finanziario di circa un milione di euro nel bilancio del teatro del 2023.

Il successo di "Anatevka" al Theater Erfurt ha senza dubbio dato un boost alla popolarità del genere musicale nella città. Le composizioni di Jerry Bock, come "Immaginavo di essere ricco", continuano a incantare il pubblico in tutto il mondo.

Produzioni teatrali come "Anatevka" dimostrano il potere duraturo della narrazione attraverso la musica, che risuona profondamente nel pubblico nonostante i cambiamenti del tempo.

Leggi anche: