"Celebrazioni del suo impatto: sentimenti di omaggio per l'icona del calcio italiano Toto Schillaci alla sua morte a 59 anni"

Secondo l'Associated Press, Schillaci è stato ricoverato nell'Ospedale Civico di Palermo per sottoporsi a cure per il cancro al colon e è deceduto mercoledì mattina dopo undici giorni di ricovero.

Il calciatore italiano, che guidò l'Italia a un terzo posto nella edizione del 1990 del massimo torneo di calcio del mondo, fu il capocannoniere della competizione con sei goal, tra cui uno contro l'Argentina nelle semifinali e un altro nella partita per il terzo posto contro l'Inghilterra.

La Juventus, dove Schillaci si unì nel 1989, ha dichiarato: "Ci siamo innamorati di Totò. La sua passione, la sua storia, il suo entusiasmo sfrenato si vedevano in ogni partita che giocava."

"Noi della Juve siamo stati fortunati a innamorarci di lui prima di tutti gli altri in quell'incredibile estate del 1990, quando l'intera Italia è rimasta affascinata dalle sue festose celebrazioni."

Il premier italiano Giorgia Meloni ha espresso sentimenti simili sui social media: "Se ne va un'icona del calcio, un uomo che ha toccato i cuori degli italiani e dei tifosi di tutto il mondo. Salvatore Schillaci, noto come Totò, l'attaccante delle magiche notti dell'Italia '90 con la nostra nazionale. Grazie per le emozioni che ci hai regalato, per averci fatto sognare, festeggiare, abbracciare e sventolare la nostra bandiera. Addio, campione."

Le prodezze di Schillaci nel '90 gli hanno valso il secondo posto per il Pallone d'Oro del 1990, assegnato annualmente al miglior giocatore maschile, dietro al capitano della Germania Ovest vincitrice della Coppa del Mondo Lothar Matthäus.

Dopo il Mondiale, Schillaci ha segnato solo un altro goal per l'Italia, in una sconfitta per 2-1 contro la Norvegia in una qualificazione per il Campionato Europeo UEFA del 1992.

A livello internazionale, Schillaci non ha rappresentato l'Italia in altri tornei importanti.

In campo nazionale, Schillaci ha aiutato la Juventus a vincere la Coppa Italia e la Coppa UEFA nella stagione 1989-90, poi ha vinto di nuovo la Coppa UEFA quattro anni dopo con l'Inter Milan.

L'Inter ha reso omaggio al suo ex attaccante sui social media: "Ci hai fatto sognare un'intera nazione durante le Magiche Notti dell'Italia '90."

Nel frattempo, il presidente della Serie A Lorenzo Casini ha definito Schillaci "un campione che ha illuminato le 'magiche notti' dell'Italia 90."

