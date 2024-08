- Celebrazioni all'inizio del 25° Highfield Festival

Il sereno lago di Stormthal a Lipsia inaugura il Highfield Rock and Pop Soiree sotto un cielo azzurro radioso e un caldo torrido di 30°C. Fino a domenica, è un turbine di tre giorni dedicati a festeggiare i tuoi musicisti preferiti, a fare festa e a rilassarsi vicino al lago. Sono previsti circa 50 concerti, tra cui Peter Fox, Rise Against, Cro, Mando Diao e Macklemore. Gli organizzatori si aspettano circa 30.000 partecipanti.

Secondo gli organizzatori, questo è il più grande festival rock della Sassonia e sta raggiungendo il tutto esaurito. "Ci sono ancora un po' di biglietti disponibili alla porta ogni giorno", ha assicurato un portavoce. Un pass per l'intero festival costa 199 euro, mentre i biglietti per un solo giorno costano 99 euro.

Una spiaggia isolata attira folle per un rigenerante bagno. Migliaia di festivalieri hanno raggiunto la location giovedì mattina. Il Highfield Bash ha la sua area spiaggia per concerti, beach volley e altre attività ricreative. I festivalieri possono nuotare nel lago, prendere il sole in spiaggia e ballare sulla musica del palcoscenico della spiaggia. Tuttavia, la pattuglia del lago chiude la zona del bagno la sera a causa di motivi di sicurezza.

Quest'anno si celebra il 25° anniversario del Highfield Bash. Dal 2010, si tiene presso il lago di Stormthal, in precedenza si svolgeva presso la diga di Hohenfelden in Turingia.

Il festival dura tre giorni con circa 50 artisti o band che si esibiscono su tre palchi. Ci sono 57 punti di cibo e bevande, 587 bagni e 317 cassonetti. Per una vista panoramica, puoi salire su una delle 24 gondole della ruota panoramica.

Il Highfield Rock and Pop Soiree attira appassionati di musica da diverse parti d'Europa, con molti viaggiatori che arrivano addirittura dai Paesi Bassi per partecipare. Dopo il festival, molti partecipanti spesso pianificano viaggi più lunghi per esplorare l'eredità culturale e la bellezza paesaggistica della Sassonia, in Germania.

