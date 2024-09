Celebrazione della festa di metà autunno: prelibatezze come dolci a forma di luna, lanterne radianti e numerose tradizioni.

Celebrato il 15° giorno dell'8° mese lunare, principalmente nell'Est e nel Sud-est asiatico, questo evento è noto come il momento in cui le famiglie si riuniscono e gustano la raccolta autunnale, illuminano lanterne e ammirano ciò che si crede sia la luna più piena dell'anno.

Programmato per il 17 settembre del 2024, il Festival della Luna Piena, o come alcuni lo conoscono, il Festival della Luna, è un evento imperdibile pieno di storia e tradizione. Ecco un breve riassunto su come partecipare a questa grande celebrazione lunare.

Cos'è il Festival della Luna Piena?

Il Festival della Luna Piena ha ricevuto il riconoscimento ufficiale durante la Dinastia Tang (618-907 CE), ma le sue origini sono un mistero. Alcuni credono che sia stato introdotto nel "Libro dei Riti", un antico e venerato testo cinese riguardo alla governance e alle usanze.

Questa tradizione era considerata un giorno per celebrare il raccolto dell'anno, offrire tributi alla luna e tenere grandi banchetti.

Oggi, il Festival della Luna Piena è un'importante riunione di famiglia, come si dice, "che riunisce le persone e la luna per formare un cerchio completo".

Chang'e: La leggenda della dea della luna

Molti folklore asiatici circondano il Festival della Luna Piena e uno dei più affascinanti è la storia di Chang'e, la dea della luna.

Secondo la leggenda, un arciere di nome Hou Yi ha sparato a nove soli in eccesso, risparmiando il mondo dalla distruzione completa. Come segno di gratitudine, gli è stato offerto un elisir dal cielo, ma sua moglie Chang'e lo ha bevuto per salvarlo da un apprendista avido. Di conseguenza, lei è fluttuata sulla luna.

Sentendo la mancanza di sua moglie, Hou Yi teneva ogni anno un banchetto in suo onore nel giorno della luna più piena, sperando di intravedere la sua ombra.

In modo notevole, questa storia ha influenzato il programma spaziale cinese, con i suoi moduli lunari e i rover che portano nomi associati alla dea della luna e al suo coniglio mitologico compagno.

Usanze e tradizioni del Festival della Luna Piena

Ci sono una varietà di tradizioni associate al Festival della Luna Piena.

In Vietnam, la celebrazione è celebrata come "giorno dei bambini", con fiere di lanterne di carta e parate di balli del leone. Al contrario, nella Cina meridionale, le famiglie accendono lanterne e si godono i frutti di stagione come il pomelo e il frutto stellato.

Alcuni villaggi di Hong Kong mantengono la tradizione del ballo del drago di fuoco, passando attraverso vicoli stretti.

In Corea del Sud, il Festival della Luna Piena, o Chuseok, è un'importante festività che dura tre giorni. I membri della famiglia puliscono le tombe degli antenati, indossano abiti tradizionali e si godono i dolci a forma di mezzaluna chiamati songpyeon, ripieni di ingredienti dolci.

I giapponesi, nel frattempo, gustano le palline di riso appiccicoso grigliate chiamate tsukimi dango mentre ammirano lo spettacolo lunare.

Le comunità di tutto il mondo con radici asiatiche hanno anche adottato queste celebrazioni, da New York a Vancouver.

Mooncakes: Delizie festive

Una delle principali attrazioni del Festival della Luna Piena è il mooncake, che ha un ruolo cruciale come il tacchino nel Ringraziamento o le latkes nell'Hanukkah. In

