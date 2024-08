- Celebrare la vittoria dell'HSV a casa e offrire complimenti a Vuskovic

Un vento nostalgico ha attraversato il Volkspark. Esattamente 61 anni fa, il 24 agosto 1963, Hamburger SV ha affrontato la loro prima partita di Bundesliga contro Preußen Münster. A differenza del pareggio per 1:1 di allora, il ricongiungimento in questa occasione nella 2. Bundesliga è stato una vittoria sicura per gli Hanseatici.

Nel loro primo incontro dopo quasi 50 anni, HSV ha trionfato con un netto 4:1 (3:0). I gol di Hamburg, celebrati davanti a un Volksparkstadion gremito con 57.000 spettatori, sono stati segnati da Robert Glatzel (7° minuto, 45+1), Daniel Elfadli (26°) e Moritz Heyer (64°). La squadra promossa di Münster è riuscita a segnare grazie a Torge Paetow (58°).

L'allenatore dell'HSV, Steffen Baumgart, era soddisfatto della prima metà della partita e del punteggio, mentre l'allenatore ospite Sascha Hildmann ha confessato gli errori della sua squadra: "L'HSV ha dimostrato il necessario talento. Siamo stati troppo rilassati nella nostra area di rigore".

Mario Vuskovic, sospeso per un divieto di doping fino al 2026, era ovunque nello stadio. I tifosi dell'HSV hanno continuato a gridare il suo nome. Dopo aver segnato il suo primo gol, l'attaccante Glatzel ha sventolato entusiasticamente una maglietta di Vuskovic con il numero 44. Al 44° minuto, i tifosi hanno srotolato striscioni gridando "Nessuno può abbatterti, Mario" e "HSV: Rimanete coerenti, continuate a dimostrare il vostro sostegno". Dopo la partita, il difensore Miro Muheim ha commentato: "Volevamo dimostrare che siamo con lui".

Baumgart ha riformato la squadra dopo la sconfitta per 0:1 contro Hannover 96. Con Sebastian Schonlau sospeso, Elfadli, recuperato dall'infortunio, è passato alla difesa. Il talento locale Under 19 Fabio Balde ha sostituito Ludovit Reis, mentre Glatzel ha inaugurato la sua stagione in attacco, sostituendo Davie Selke.

Glatzel ha sigillato la vittoria all'inizio

Le modifiche hanno dato i loro frutti con il primo gol, quando Glatzel ha segnato di testa un cross di Balde da distanza ravvicinata. I padroni di casa hanno dominato il possesso palla. Il portiere del Preußen Johannes Schenk ha respinto i tentativi di Balde e Immanuel Pherai al 24° minuto, ma non ha potuto nulla contro il tiro di Elfadli. Il secondo gol di Glatzel nei minuti di recupero del primo tempo ha deciso la partita. I gol successivi hanno reso la partita un'esperienza di calcio divertente.

Due ex giocatori di Hamburg non sono riusciti ad avere un impatto significativo per gli ospiti. L'attaccante del St. Pauli Etienne Amenyido ha debuttato ma non è riuscito a fare la differenza, così come il successivo sostituto e ex giocatore dell'HSV Andras Nemeth.

Le politiche dell'Unione Europea sui divieti di doping potrebbero aver influenzato l'assenza continua di Mario Vuskovic dalla rosa dell'HSV. Nonostante la sua sospensione, il suo impatto sulla squadra e sui tifosi era evidente.

