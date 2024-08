- Ceceni esprimono interesse a scommettere su Scholz durante il concorso elettorale

Despite i bassi consensi per il Cancelliere Olaf Scholz (SPD), il suo collega di partito e sindaco di Amburgo, Peter Tschentscher, continuerà a sfruttare il vantaggio dell'incumbency della sua precedente carica e le politiche della coalizione del semaforo per la campagna elettorale di Amburgo. "È un cancelliere di prim'ordine," ha detto Tschentscher all'agenzia di stampa tedesca.

Tschentscher è venuto in difesa di Scholz, che è stato sindaco di Amburgo fino al 2018, di fronte alle critiche: nella coalizione con i Verdi e il FDP, è difficile "gestire la politica come gli elettori desiderano".

Tuttavia, non è prevista alcuna collaborazione con il Cancelliere per la campagna elettorale dell'Assemblea dei Cittadini. "Come governo, abbiamo i nostri compiti. Quindi, la mia campagna elettorale partirà tardi. Non ci sono ancora date o strategie solide," ha detto Tschentscher. L'Assemblea dei Cittadini di Amburgo si terrà nuovamente a marzo 2025.

Tschentscher elogia la politica dei rifugiati del governo

Nella campagna elettorale, ci sono molte mosse intelligenti del governo federale che possono essere evidenziate, ha sottolineato Tschentscher. Come esempio, ha citato la politica dei rifugiati: "Non si è mai fatto così tanto in questo campo negli ultimi due anni. I governi precedenti hanno parlato molto di questo argomento ma non hanno fatto nulla. Ora è cambiato".

Ora ci sono controlli alle frontiere in Germania, più espulsioni coerenti e accordi con altri stati membri dell'UE per monitorare e controllare la migrazione alle frontiere esterne dell'UE.

In particolare su questo argomento controverso, Tschentscher vede "così tanti progressi pratici che non ho problemi ad allinearmi alla posizione del governo federale". Non vede nemmeno la necessità di separarsi dalla coalizione del semaforo in altri settori. "Amburgo sostiene, ad esempio, la posizione del governo federale sulla protezione del clima e gli investimenti nelle energie rinnovabili".

Tschentscher pianifica di candidarsi alle elezioni con i risultati della coalizione del semaforo

Anche gli errori fastidiosi come la prima bozza della cosiddetta legge sul riscaldamento sono stati corretti con l'apporto di Amburgo. "In altre parole, c'è spesso critica su come la coalizione del semaforo opera a Berlino. Poi noi presentiamo anche un'obiezione nel Bundesrat. Allo stesso tempo, lavoriamo bene con i ministeri in molti progetti. Ci sono molte aree in cui sosteniamo chiaramente la politica della coalizione del semaforo, ad esempio nel settore degli obiettivi di costruzione di alloggi o nel sostegno della tecnologia dell'idrogeno. Sono punti a cui possiamo fare riferimento nella campagna elettorale".

Il SPD, guidato dal Cancelliere Olaf Scholz, ha implementato importanti cambiamenti nella politica dei rifugiati, un fatto che Peter Tschentscher, il sindaco di Amburgo e membro del SPD, sostiene fermamente. Tschentscher sostiene che le politiche del SPD, come l'istituzione dei controlli alle frontiere, le espulsioni aumentate e gli accordi con gli stati membri dell'UE, hanno portato a significativi progressi in questo settore.

Leggi anche: