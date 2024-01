C'è uno spirito qui": Una mostra illumina la "Piccola Lagos" di Londra

Gli autobus sfrecciano lungo l'animata Rye Lane, affollata di persone che curiosano nei negozi al ritmo flebile dei ritmi afrobeat. A ogni angolo, i muri di mattoni sono dipinti con audaci pennellate di street art. La loro vivacità compete con le vetrine dei negozi di alimentari cariche di frutta e verdura e con le casse di piantaggine impilate. Per decenni, la comunità multiculturale di Peckham è stata una destinazione per i nigeriani che si trasferiscono all'estero, tanto da guadagnarsi il soprannome di "Little Lagos".

"Qui c'è uno spirito", dice il regista Adeyemi Michael, nato a Lagos e cresciuto a Peckham. Quando era piccolo, Michael percorreva Peckham Rye per comprare la spesa per sua madre e dice di essersi sentito accolto dalla comunità nigeriana. "La strada principale rifletteva la mia esperienza di londinese nato in Nigeria", ha ricordato.

"In questi giorni mi sono spostato molto", ha aggiunto Michael. "Ogni volta che torno, mi ritrovo sempre con l'anima di questa zona e con le persone che sono rimaste qui, la maggior parte delle quali sono immigrati e persone che provengono da diversi percorsi di vita".

Ora, questo angolo di relazione di Londra con la diaspora nigeriana viene esplorato in una nuova mostra, "Lagos, Peckham, Repeat: Pilgrimage to the Lakes".

Lagos, Peckham, Ripetere

Allestita presso la South London Gallery, la mostra presenta sculture, installazioni, fotografie e film. Entrando, sarete accolti dal lontano rumore delle strade della città più grande della Nigeria. Dalle auto che suonano i clacson ai conduttori di autobus che chiamano i loro percorsi, questo paesaggio sonoro è opera di Emeka Ogboh, uno dei 13 artisti nigeriani e britannici presenti in mostra.

La mostra è co-curata da Folakunle Oshun, un artista che ha fondato la Biennale di Lagos, una piattaforma no-profit a sostegno dell'arte contemporanea in città.

Oshun ha trascorso la maggior parte della sua infanzia in Nigeria, ma negli ultimi dieci anni ha vissuto e lavorato a Berlino e Parigi. Negli ultimi otto mesi, tuttavia, si è immerso a Peckham e nella sua comunità nigeriana britannica, per vedere come Little Lagos ha costruito la sua identità dall'indipendenza della Nigeria dalla Gran Bretagna nel 1960.

"Bisogna andare all'inizio di come i nigeriani hanno fatto di Peckham la loro casa", ha detto Oshun alla CNN.

"In tutto il mondo ci sono migrazioni, ci sono sempre sacche in cui le persone si raggruppano a causa dei valori condivisi, della tradizione e, in questo contesto, direi che c'è anche un elemento economico".

Per Oshun è un grande orgoglio raccontare la storia della diaspora nigeriana: "Per troppo tempo le comunità di immigrati nel Regno Unito sono sempre passate in secondo piano. Per questa mostra era davvero importante dare voce agli artisti e creare un'esposizione che fosse di grande impatto per gli anni a venire".

Margot Heller, direttrice della South London Gallery, ha dichiarato che la mostra utilizza Lagos come punto di ingresso per esaminare questioni più ampie relative alla migrazione, al cambiamento del senso di identità e all'idea di casa.

Margot Heller ha spiegato che negli ultimi decenni la comunità nigeriana di Peckham è cresciuta in modo significativo, a ondate negli anni Settanta, Ottanta e Novanta, con l'acquisto di proprietà e l'avvio di attività commerciali.

"Peckham è diventata una sorta di seconda casa per le persone che visitavano il Regno Unito dalla Nigeria", ha detto. "Alcuni di loro si fermavano e altri tornavano, il che fa parte del concetto della mostra".

È una dichiarazione

Un nigeriano che è rimasto è la madre di Michael. È la protagonista del suo cortometraggio "Entitled", presente nella mostra.

Vestita con una cravatta di gele e abiti tradizionali, viene ripresa mentre cavalca orgogliosa per le strade di Peckham Rye in una mattina presto.

Inizialmente, "Entitled" è nato dalla frustrazione, ha spiegato Michael. Sentiva che sua madre era stata messa da parte in un lavoro che aveva svolto per 25 anni, perché era un'immigrata nigeriana di prima generazione.

Ha iniziato a guardare le immagini napoleoniche di persone considerate conquistatori e ha fatto ricerche su Frederich Lugard, che ha favorito l'imperialismo britannico nell'Africa occidentale e orientale. Michael voleva rappresentare sua madre come se avesse lo stesso tipo di potere, con gli abiti della sua eredità Yoruba (uno dei tre maggiori gruppi etnici della Nigeria).

"Quando si vede mia madre vestita in abiti tradizionali Yoruba su un cavallo a Peckham, è una dichiarazione", ha detto. "L'ho fatto per lei e anche per altre persone: significa qualcosa".

Così come il lavoro di Michael è profondamente personale, ha detto che le altre opere in mostra sono altrettanto significative per i loro creatori.

La scultura-gioco dell'artista Temitayo Ogunbiyi, progettata per far interagire i visitatori, è stata ispirata dalla rotta aerea da Lagos a Londra e dalle piante che ha incontrato nella città nigeriana.

Yinka Shonibare, candidato al Turner Prize, appare con la sua opera "Diary of a Victorian Dandy" (1998) che riflette in parte sulla sua vita di uomo di colore che vive con una disabilità fisica.

"Sono opere piuttosto personali, che riguardano in particolare la cultura nigeriana, il rapporto dell'artista con la Nigeria e il significato di essere nigeriano", ha detto Michael.

"Peckham non è mai stata la zona in cui la gente voleva venire, ma ora la si vede ed è incredibile", ha aggiunto. "Le persone sono spudoratamente quelle che sono".

"Lagos, Peckham, Repeat: Pilgrimage to the Lakes" è in corso fino al 29 ottobre 2023 alla South London Gallery.

Fonte: edition.cnn.com